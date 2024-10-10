Білий дім серйозно занепокоєний імовірним спілкуванням між експрезидентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Імовірне спілкування між Путіним і Трампом − подробиці

"Я, звичайно, не можу підтвердити жодного з цих [семи телефонних − ред.] дзвінків звідси, але якщо це дійсно правда, чи є у нас занепокоєння? Чи є у нас серйозне занепокоєння? Так, якщо це правда…", − пояснила Жан-П'єр.

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Вона наголосила, що в Білого дому це викликає занепокоєння через те, що експрезидент лобіював надання більшої допомоги Україні, аби вона могла захистити себе від Росії.

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Путін з 2017 року налаштовував Трампа проти України

Як писало The New York Times, Владімір Путін з 2017 року намагався сформувати негативне ставлення до України у тодішнього президента США Дональда Трампа.

28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови Трампа і Путіна Трамп першим порушив питання України, попросивши Путіна висловити свою думку про цю країну.

Більше по темі ЗСУ можуть утримувати території на Курщині ще кілька місяців − Bloomberg Україна досі не стикалася з суттєвими проблемами з постачанням у Курську область.

7 липня 2017 року під час зустрічі Трампа та Путіна у Гамбурзі, той знову сказав Трампу, що Україна є корумпованою та сфабрикованою країною.