Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що російський президент Владімір Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп знову стане президентом, пише CNN.

Що сказала Гарріс про роль Трампа у вирішенні війни

Кандидатка в президенти під час заходу в Мічигані з колишнім членами Палати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер заявила, що "фюрер" Росії Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Трамп посяде президентське крісло

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Політикиня зауважила, що Трамп заявляв про плани вирішити питання війни в Україні за один день.

"Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться. Він би змусив Україну відмовитися від боротьби з агресором, який порушує її суверенітет. Якби Дональд Трамп був президентом, Владімір Путін сидів би в Києві та розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі", − заявила Гарріс. 

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Зокрема, ідеться про протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Трамп переважає над Гарріс у питанні врегулювання війни РФ проти України

У США надають перевагу експрезиденту США Дональду Трампу перед віцепрезиденткою Камалою Гарріс у питанні щодо того, хто краще врегулює війну в Україні.

У питанні російської агресії Трамп лідирує з 50% проти 39% у Гарріс, а в питанні про війну між Ізраїлем і ХАМАС Гарріс отримала підтримку лише третини опитаних.

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Лідерство Трампа частково підтримують і незалежні експерти, майже половина з яких вважає, що він краще впорається з війною РФ проти України.

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала відмову кандидата від республіканців Дональда Трампа вийти на повторні дебати з нею "слабким ходом".

Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявляв, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.

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