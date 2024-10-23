22 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію нового ймовірного очільника "Хезболли" Хашема Сафі ад-Діна, пише The Times of Israel.

ЦАХАЛ ліквідувала Хашема Сафі ад-Діна − подробиці

Сафі ад-Діна вбили разом з очільником розвідувального відділу "Хезболли" Хусейном Алі Хазімою.

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Удар спрямували на підпільну розвідувальну штаб-квартиру угруповання в Бейруті, розміщену серед цивільного населення в південному передмісті столиці.

За даними ЦАХАЛ, під час авіаудару там понад 25 членів розвідувального підрозділу угруповання, зокрема й інші високопоставлені командири.

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Сафі ад-Дін не виходив на зв’язок після удару ЦАХАЛ по Бейруту 4 жовтня, однак "Хезболла" ще не заявляла про його смерть.

Ізраїль уразив військово-морську базу "Хезболли" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по Бейруту, де розташована військово-морська база угруповання "Хезболла".

За 15 жовтня ЦАХАЛ здійснила авіаудари по понад 140 терористичних об'єктах "Хезболли" в більш ніж 50 районах Лівану.

10 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила члена "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхама Джахаута.

2 жовтня, після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, ЦАХАЛ завдала авіаударів по об'єктах угруповання "Хезболла" в Бейруті.

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У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".

Ізраїль раніше заявляв про ліквідацію лідера угруповання Хасана Насралли після ударів по столиці Лівану − Бейруту.