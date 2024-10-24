Президент Зеленський обговорив внутрішній «План перемоги» з лідерами «громадянського суспільства»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками громадянського суспільства, обговорив із ними План перемоги та закликав працювати разом для реалізації його пунктів. Про це повідомив Офіс Президента на своєму веб-сайті.

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За словами Зеленського, «громадянське суспільство може допомогти в об’єднанні і самих українців, і світової спільноти довкола підтримки України. Для нашої перемоги потрібна саме така єдність, як була в перші дні повномасштабного російського вторгнення».

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У зустрічі, яку модерував виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко, взяли участь керівники різних громадських організацій – від правозахисного центру «ЗМІНА» і Центру протидії корупції до Чорноморського інституту стратегічних досліджень і проєкту «Victory Drones».

«Основний фокус розмови – внесок українського громадянського суспільства у перемогу України та його можливості заради промоції Плану перемоги», – йдеться в повідомленні.

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Президент заявив, що разом із командою опрацює всі пропозиції учасників зустрічі за різними напрямами, запропонував громадянському суспільству долучитися до розробки внутрішнього Плану та подякував за готовність працювати разом.

Колишній очільник апарату Білого дому за президентства Трампа обізвав його політично некоректним словом

Фашистом назвав колишнього президента США, нинішнього кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа тодішній очільник апарату Білого дому, який найдовше з усіх перебував на цій посаді, генерал у відставці Джон Келлі.

В інтерв’ю New York Times, відеозапис і текст якого були опубліковані менше ніж за два тижні до виборів, Келлі зачитав із тлумачного словника визначення слова «фашизм» і сказав, що Трамп підпадає під це визначення за всіма критеріями: «Це крайня права, авторитарна, ультранаціоналістична ідеологія, характерними ознаками якої є вождь-диктатор, централізована автократія, мілітаризм, насильницьке придушення опозиції, віра в природну соціальну ієрархію».

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Screenshot of Gen. John Kelly’s definition of fascism in an interview

Скріншот визначення фашизму, яке зацитував генерал Джон Келлі

За словами Келлі, Трамп обожнює диктаторів і волів би мати вірних йому генералів, які б виконували його накази так, як колись генерали виконували накази Гітлера.

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«Колишній президент однозначно ультраправий, авторитарний, обожнює диктаторів — він сам так казав. Отже, він точно підпадає під визначення фашиста», – сказав Келлі.

Цей відставний генерал керував апаратом Білого дому з 2017 по 2019 рік – найдовше від усіх в адміністрації Трампа.

Окрім нього, фашистом Трампа вважають також колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та колишній міністр оборони Джеймс Меттіс. Міллі сказав в інтерв’ю з Washington Post, що «у Трампа фашистське нутро», а Меттіс назвав його «небезпечною загрозою» демократії.

Країни G7 погодили кредити для Києва на 50 млрд доларів, забезпечені замороженими російськими активами

Країни «Великої сімки» погодили надання Києву в 2024 році кредиту на суму 50 мільярдів доларів. Про це у середу повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

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Кредит буде забезпечений доходами з відсотків російських активів, заморожених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

«Цей кредит забезпечить Україну терміново потрібними їй коштами, і ці кошти будуть доступні до кінця року, – сказала Єллен перед зустріччю з міністром фінансів України Сергієм Марченком у Вашингтоні. – Це буде сигналом для Путіна про те, що він не дочекається розвалу нашої коаліції».

Раніше президент Джо Байден заявив, що США нададуть 20 мільярдів із загальної суми, і що ці гроші «будуть повернуті за рахунок відсотків від заморожених суверенних активів Росії».

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Президент Зеленський написав у мережі X (колишній Twitter): «Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи"».