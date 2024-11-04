Кандидатка в президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Штатів Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США, пише Deutsche Welle.

Гарріс достроково проголосувала на виборах − подробиці

Після участі в церковній службі в Детройті вона заповнила бюлетень для голосування поштою в Мічигані. Його надіслали до рідного штату кандидатки, тобто Каліфорнії

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За даними Укрінформ, Гарріс "почувається чудово і з нетерпінням чекає наступних 48 годин, які проведе у спілкуванні з виборцями".

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Кандидатка говоритиме з людьми про майбутнє Сполучених Штатів, створення коаліцій і зміцнення економіки та країни загалом.

Президентські вибори у США − що відомо

Офіційно вони відбудуться 5 листопада 2024 року, але вже доступна можливість проголосувати достроково. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Більше по темі Сині, червоні та "хиткі штати": чому їхні голоси важливі та вплив на вибори у США Kyiv Post дізнався що таке "хиткі штати" та чому від них залежить доля виборів в США, а також які рейтинги зараз мають Трамп та Гарріс.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

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Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

З липня Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів.

28 жовтня чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден також достроково проголосував на президентських виборах.