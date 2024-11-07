Радикальне угруповання Талібан сподівається на "нову главу відносин" зі США після нещодавньої перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у Штатах, пише CNN.

Талібан прагне змінити відносини зі США − подробиці

Речник міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балхі сподівається, що нова адміністрація США застосує "прагматичний підхід у двосторонніх відносинах, щоб обидві країни відкрили нову главу відносин".

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Дохійська угода, підписана у 2020 році між Талібаном і США під час першої адміністрації Трампа, завершила те, що той назвав "двадцятирічною окупацією" американських сил в Афганістані.

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Балхі закликав Трампа конструктивно поставитися до припинення нинішніх конфліктів на Близькому Сході.

У 2021 році США завершили 20-річну місію в Афганістані. Після цього Талібан за короткий час захопив владу в Афганістані.

Більше по темі Трамп незабаром може назвати головні фігури майбутньої адміністрації Республіканець уже підготував низку документів, які ухвалить у перший день після вступу на посаду.

Трамп стане президентом США − що треба знати

За попередніми результатами, республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

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Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

Чинний президент США Джо Байден уже запросив кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

Майбутній президент уже окреслив політичну програму на новий термін своєї каденції.