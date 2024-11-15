Протягом останніх років відносини різного штибу між Україною та Польщею нагадають гойдалки. Від блокування кордонів та заморозки вступу України в Євросоюз до світового лідерства серед наданої допомоги українцям.

Відкинувши гучні заяви, факт залишається фактом — Польща є світовим лідером за обсягом допомоги Україні.

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Польща витратила на військову, гуманітарну та матеріальну підтримку українців майже 5% свого валового внутрішнього продукту.

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Раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував публікацію масштабного звіту про різноманітну допомогу, яку надала Польща протягом майже трьох років повномасштабного вторгнення.

"Звіт вказує, що Польща, всупереч тому, що сьогодні говорить українська влада, є лідером у допомозі, також лідером у військовій допомозі в деяких сферах", — казав міністр.

Більше по темі Мера Вроцлава викрили у справі, в якій раніше затримували українок Причиною арешту стала купівля диплома, за яку нещодавно затримали викладачок з Одеси.

Kyiv Post зібрав головне зі звіту канцелярії президента Польської Республіки Анджея Дуди про допомогу Україну у військовій, гуманітарній та політичній сферах.

Військова допомога Польщі Україні - що відомо

Польща першою почала постачати Україні важке озброєння, ініціювала «танкову коаліцію» та надала Україні бойові літаки.

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Фото: канцелярія президента Польської Республіки

Польща передала Україні військової техніки на суму понад 3 млрд євро. Зокрема танки (понад 350), бронетранспортери, артилерію, літаки МіГ-29 та гвинтокрили.

«Загалом в Україну відправлено 240 танків, всі вони здатні експлуатуватися українською армією», — зазначав президент Польщі Анджей Дуда.

Серед військової допомоги від Польщі для України — передача 20 000 терміналів Starlink для забезпечення зв'язку.

Фото: канцелярія президента Польської Республіки

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Також польськими фахівцями було організовано навчання для 25 000 українських військових.

Зокрема, перші кілька десятків добровольців зі складу Українського легіону в Польщі підписали контракти із Збройними силами України.

Крім того, у 2025 році в Польщі відкриється спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

"Використовуючи досвід війни в Україні, ми поглибимо наші знання про військові стратегії та нові елементи поля бою. А з іншого боку – працюватимемо над тим, щоб наблизити Збройні сили України до стандартів НАТО", — зазначив Дуда.

Нагадаємо, що раніше віцепрем'єр-міністр країни Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща не планує передавати Україні обіцяні винищувачі МіГ-29, оскільки ці літаки необхідні для захисту польського неба.

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Гуманітарна допомога Польщі Україні - що варто знати

З перших днів повномасштабного вторгення Польща надає прихисток та допомогу українським біженцям: від житла до лікування.

Масова міграція українців з територій, охоплених війною, став найбільшим за масштабом переміщенням населення в Європі з часів Другої світової війни.

Понад 3,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами, а майже 6,5 мільйона виїхали за межі країни.

Польща прийняла найбільшу кількість біженців: наразі у країни перебуває майже 980 тисяч українських біженців.

Фото: канцелярія президента Польської Республіки

Також Польща має найвищий показник працевлаштування біженців серед країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) — 65%.

Республіка Польща є основним гравцем у доставці допомоги в Україну. Більшість іноземних поставок, охоплюючи гуманітарну та військову допомогу, яка проходить через логістичний центр у Польщі.

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Підтримка біженців:

вже через місяць після початку війни польський парламент ухвалив закон про допомогу громадянам України, який врегулював їхнє проживання та надав право на отримання номера PESEL.

було створено пункти прийому біженців, надано тимчасове житло та харчування, забезпечено доступ до медичної допомоги та соціальних послуг.

польський уряд співфінансував проживання та харчування українських біженців

«77% поляків долучилися до допомоги біженцям з України», — свідчать дані опитування Польського економічного інституту.

Фото: канцелярія президента Польської Республіки

Медична допомога:

Організовано транспортування дітей з важкими захворюваннями для надання медичної допомоги.

Польські лікарні приймають поранених українських військових та цивільних.

Загалом понад 1,2 мільйона біженців отримали медичну допомогу на суму 3,3 млрд злотих.

«Польща не лише надає прихисток, а й допомагає українцям інтегруватися в суспільство та знайти роботу. Країна активно підтримує Україну в гуманітарній, медичній та військовій сферах», — нагадали у канцелярії.

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Політична допомога Польщі Україні - що відомо

З початку повномасштабної російської агресії президент Польщі Анджей Дуда виступає за всебічну підтримку України, включаючи її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Під час візиту до Києва напередодні повномасштабного вторгнення, Дуда наголосив, що Україна заслуговує на статус кандидата в ЄС.

Дуда також неодноразово закликав до початку процесу вступу України до НАТО, вважаючи це важливим кроком для підняття морального духу українців.

Фото: канцелярія президента Польської Республіки

Президент Польщі активно проводить переговори з лідерами європейських країн, закликаючи до надання Україні військової допомоги та прийняття її до західних структур.

Він критикує будь-які спроби діалогу з Росією, наголошуючи на її агресивній та непередбачуваній поведінці.