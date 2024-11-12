Німецький уряд готує законопроєкт, який продовжує тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року, пише Amoledo.

Німеччина подовжила захист для українських біженців − подробиці

Проєкт закону спирається на рішення Ради ЄС, ухвалене влітку, і вносить зміни до постанови про перехідні положення перебування українців, які через війну хочуть отримати притулок у Німеччині.

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У межах нової постанови українські біженці зможуть в'їжджати в Німеччину до 4 грудня 2025 року й подавати заявки на тимчасовий захист. Цей статус дасть їм змогу перебувати в країні до березня 2026 року з можливістю легальної роботи та пошуку довгострокових вакансій.

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Законопроєкт був внесений до Бундестагу під номером 518/24 і зараз перебуває на етапі обговорення.

Документ кілька разів розглянуть, проголосують і остаточно затвердять у Бундестазі, після чого його підпише федеральний президент.

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Підписання контрактів відбулося в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні.

Майже 4,2 млн українців отримали тимчасовий захист у ЄС

Станом на 31 серпня статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу мали майже 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту серед українців прийняли Німеччина (1,2 мільйона осіб, 27% від загальної кількості), Польща (975 190) та Чехія (376 885).

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Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів зазначала, що між Україною та Європейською комісією є домовленість про те, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться ситуація з безпекою.

У Європарламенті раніше ухвалили резолюцію, згідно із якою західні партнери мають відповідально ставитись до зобов’язань щодо довгострокової та сталої фінансової підтримки України. 

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