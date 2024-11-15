Російські військовослужбовці з важкими пораненнями, що призвели до інвалідності, отримають одноразову виплату в розмірі 4 мільйонів рублів ($40 202), згідно з указом, який президент Росії Владімір Путін видав у четвер.

Виплата йде на додаток до інших компенсацій для ветеранів в Росії. Зміни поширюються на військовослужбовців, які брали участь у війні в Україні, яку Путін з 2022 року називає «спеціальною військовою операцією».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Військовослужбовці, які вже отримали виплату в розмірі 3 млн рублів ($30 151) за серйозні поранення, отримають додатково 1 млн рублів ($10 050) після того, як їх визнають інвалідами.

Раніше поранені російські військовослужбовці отримували 3 мільйони рублів (30 255 доларів) незалежно від ступеня тяжкості, але нещодавно Путін видав ще один указ, який зменшив виплати до 1 мільйона рублів (10 078 доларів) за легкі поранення і 100 000 рублів (1 008 доларів) за «інші легкі поранення».

Солдати з КНДР ще не брали участі у штурмових діях у Курській області
Більше по темі

Солдати з КНДР ще не брали участі у штурмових діях у Курській області

Армія Росії досі має сили для наступу на Курщині.

З початку вторгнення у 2022 році сім'ям загиблих російських військовослужбовців виплачували 5 мільйонів рублів (50 252 дол.). Пізніше аналогічні виплати були поширені на волонтерів, співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій та Слідчого комітету Росії, повідомляє російське державне ЗМІ ТАСС.

Advertisement

Військові витрати в Росії сприяють зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) та інфляції. У жовтні Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив, що зростання ВВП Росії в 2024 році в річному обчисленні становитиме 3,6%, що трохи краще, ніж 3,2%, які МВФ прогнозував у квітні.

Однак, згідно з опублікованими в жовтні «Перспективами розвитку світової економіки на 2024 рік», МВФ знизив свій прогноз зростання реального ВВП Росії на 2025 рік з 1,8% до 1,3%.

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер сказав на прес-брифінгу в жовтні, що російська економіка стикається з високим попитом при максимальному потенціалі пропозиції всередині країни, а також зі зростаючою інфляцією і жорсткою монетарною політикою.

Advertisement

«Що ми бачимо зараз в економіці та боргових зобов'язаннях Росії: вона наштовхується на обмеження виробничих потужностей. Ми маємо позитивний розрив виробництва, або можна сказати інакше – російська економіка перегрівається», – сказав Каммер.

Олена Граждан
Олена Граждан
Читати далі
Чорна п’ятниця для України та світу Путін
ПОГЛЯД: Чорна п’ятниця для України та світу
Андрій Піонтковський
10хв тому
Російське МЗС пригрозило зупинити роботу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС Росія
Російське МЗС пригрозило зупинити роботу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Київ Пост
38хв тому
Солдати з КНДР ще не брали участі у штурмових діях у Курській області Росія
Солдати з КНДР ще не брали участі у штурмових діях у Курській області
Київ Пост
2г тому
Дрони налетіли на аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї − росЗМІ Росія
Дрони налетіли на аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї − росЗМІ
Київ Пост
3г тому
Спонсорований контент
" Попередній Солдати з КНДР ще не брали участі у штурмових діях у Курській області
Далі » США нададуть Україні військову допомогу на понад $7,1 млрд зі складів Пентагону