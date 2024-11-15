Російські військовослужбовці з важкими пораненнями, що призвели до інвалідності, отримають одноразову виплату в розмірі 4 мільйонів рублів ($40 202), згідно з указом, який президент Росії Владімір Путін видав у четвер.

Виплата йде на додаток до інших компенсацій для ветеранів в Росії. Зміни поширюються на військовослужбовців, які брали участь у війні в Україні, яку Путін з 2022 року називає «спеціальною військовою операцією».

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Військовослужбовці, які вже отримали виплату в розмірі 3 млн рублів ($30 151) за серйозні поранення, отримають додатково 1 млн рублів ($10 050) після того, як їх визнають інвалідами.

Раніше поранені російські військовослужбовці отримували 3 мільйони рублів (30 255 доларів) незалежно від ступеня тяжкості, але нещодавно Путін видав ще один указ, який зменшив виплати до 1 мільйона рублів (10 078 доларів) за легкі поранення і 100 000 рублів (1 008 доларів) за «інші легкі поранення».

З початку вторгнення у 2022 році сім'ям загиблих російських військовослужбовців виплачували 5 мільйонів рублів (50 252 дол.). Пізніше аналогічні виплати були поширені на волонтерів, співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій та Слідчого комітету Росії, повідомляє російське державне ЗМІ ТАСС.

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Військові витрати в Росії сприяють зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) та інфляції. У жовтні Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив, що зростання ВВП Росії в 2024 році в річному обчисленні становитиме 3,6%, що трохи краще, ніж 3,2%, які МВФ прогнозував у квітні.

Однак, згідно з опублікованими в жовтні «Перспективами розвитку світової економіки на 2024 рік», МВФ знизив свій прогноз зростання реального ВВП Росії на 2025 рік з 1,8% до 1,3%.

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер сказав на прес-брифінгу в жовтні, що російська економіка стикається з високим попитом при максимальному потенціалі пропозиції всередині країни, а також зі зростаючою інфляцією і жорсткою монетарною політикою.

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«Що ми бачимо зараз в економіці та боргових зобов'язаннях Росії: вона наштовхується на обмеження виробничих потужностей. Ми маємо позитивний розрив виробництва, або можна сказати інакше – російська економіка перегрівається», – сказав Каммер.