Європейський Союз із затримкою в рік передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів, повідомив Жозеп Боррель.

ЄС надав Україні мільйон боєприпасів − подробиці

"Ми виконали наше зобовʼязання щодо надання Україні мільйона боєприпасів, і до кінця зими підготуємо ще 75 тисяч українських солдатів", − пояснив Боррель.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наразі Євросоюз надав Україні зброю на 45 млрд євро.

Євродипломат додав, що рівень допомоги поки недостатній для зміни перебігу бойових дій на користь України.

Advertisement

"Зараз в Україні одна із найскладніших ситуацій із весни 2022 року", − зауважив Боррель.

Він наголосив, що європейці могли б зробити більше, адже їхня військова допомога Україні становить менш як два євро на людину на тиждень. На його думку, свобода України та безпека Європи вартують набагато більше, ніж ціна щотижневої кави.

"Перемога Росії, безсумнівно, коштуватиме Європі набагато дорожче", − підсумував дипломат.

Більше по темі Австрія буде допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" Очільник МЗС Австрії вважає, що рішення щодо закінчення війни має ухвалювати лише український народ.

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

14 листопада Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Це рішення пов'язане з позитивною оцінкою реформ, проведених українським урядом.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.

Advertisement

Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7