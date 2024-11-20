Міністерство оборони Росії розробило документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року.

План передбачає ліквідацію української державності та розподілення території України на три частини.

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Не виключено, що через уряди та представників іноземних держав Росія буде намагатися донести ці меседжи до адміністрації Дональда Трампа, пише агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

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Джерела Kyiv Post в українських спецслужбах підтверджують цю інформацію.

Росія прогнозує поділ України у найближчому майбутньому

Згідно із прогнозами міноборони РФ, які наводить "Інтерфакс-Україна", до 2045 року Україна не має існувати як незалежна держава. Її територія має бути поділена на частини:

"нові регіони Росії" - тобто офіційне входження Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим та Севастополя до складу РФ. Саме на виконанні цього пункту зараз Росія зосередила свої військові зусилля

- тобто офіційне входження Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим та Севастополя до складу РФ. Саме на виконанні цього пункту зараз Росія зосередила свої військові зусилля "проросійське держутворення" - формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та Києва. За такого устрою регіони України мають відмовитися від інтеграції у ЄС та НАТО. Також пункт охоплює російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії)

- формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та Києва. За такого устрою регіони України мають відмовитися від інтеграції у ЄС та НАТО. Також пункт охоплює російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії) "спірні території" - до них входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Міноборони РФ хоче вирішувати майбутнє цих територій разом із Угорщиною, Польщею та Румунією.

Російські сценарії розвитку міжнародних процесів до 2045 року

Далі російське відомство прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями:

"Домінування США та Заходу" "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" "Регіоналізація/хаотизація"

Перший та другий план росіяни оцінюють як несприятливі для своєї країни. Їхня реалізація, на думку міноборони РФ, можлива у разі програшу або заморожування війни з Україною.

Більше по темі Україна вперше атакувала Росію ракетами Storm Shadow - Bloomberg Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow на території РФ у відповідь на залучення військ КНДР у війну.

Водночас у сценаріях "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація" Росія прописує собі перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі.