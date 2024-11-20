Міністерство оборони США надає Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, повідомив Пентагон.

Що отримає Україна у новому пакеті допомоги від США

До пакету увійшли:

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ракети для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

міни для мінометів;

безпілотні системи;

протитанкові системи TOW та AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривне обладнання;

засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту;

запчастини для військової техніки.

Ця допомога має задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони, а також допоможе у виконанні невідкладних завдань у боротьбі з російською агресією.

Це вже черговий пакет допомоги, наданий США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше ми писали, що Пентагон готує новий пакет військової допомоги для України на щонайменше 275 млн доларів.

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США надають Україні військову допомогу на понад $7,1 млрд зі складів Пентагону

До початку каденції майбутнього президента США Дональда Трампа Штати відправлять Україні військову допомогу на 7,1 млрд доларів зі складів Пентагону.

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, адміністрація Байдена втілить цю обіцянку та розробляє пакети допомоги, які будуть передаватися Україні майже щотижня.

Більше по темі Росія спробує передати Трампу план світу майбутного без України В медіа циркулює інформація про прогнози, які нібито підготувала РФ щодо майбутнього укладу світу. У цих прогнозах Україна не існує як держава.

США вже відправили Україні 83% боєприпасів і 67% засобів ППО з обіцяних обсягів у межах додаткового фінансування.

У межах раніше оголошеного пакета військової допомоги на 400 млн доларів Україна отримає боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.