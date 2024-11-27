Країни групи G7 вже завершують роботу з виділення Україні 50 млрд доларів із заморожених російських активів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україна отримає 50 млрд доларів від G7 − подробиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, що нещодавно США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема із заходами проти російського Газпромбанку.

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Блінкен сподівається, що G7 ухвалить подальші аналогічні заходи.

За словами держсекретаря, в червні на саміті G7 в Італії учасники досягли політичної угоди про можливість використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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У межах ініціативи Україні нададуть кредити на 50 млрд доларів до кінця поточного року.

Допомога для України в межах G7 − що треба знати

Японський уряд пообіцяв відправити Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.

Лідери держав G7 дійшли згоди щодо процедури надання Україні 50 млрд доларів позики коштом заморожених російських активів.

Більше по темі Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE За час повномасштабного вторгнення через Світовий банк залучили майже 50 млрд доларів.

Про це йшлося в заяві "Групи семи".

Європейський союз, США та Велика Британія ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Сполучені Штати відправили Україні 20 млрд доларів коштом доходів від заморожених російських активів.

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23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.