Президент України Володимир Зеленський звинуватив російського лідера Владіміра Путіна в ескалації війни, щоб після інавгурації в січні обраний президент США Дональд Трамп не зміг досягти врегулювання шляхом переговорів.

Путін хоче зірвати зусилля США щодо завершення війни − подробиці

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 року. Фото: Аттіла Кісбенедек / AFP)

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У своєму вечірньому зверненні до народу в четвер, коли в Америці святкували День подяки, Зеленський сказав:

«До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орєшніком" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації».

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За його словами, дії Кремля слід розглядати як пряму відповідь на події у внутрішній політиці США та його прагнення до глобального домінування.

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«Путін намагається загострити ситуацію, аби у новообраного президента США Дональда Трампа нічого не вийшло і він не зміг закінчити війну. Путін — єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози», – сказав Зеленський.

Він закликав усіх українців ховатися в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги та ракетної загрози після того, як Росія здійснила одні з найбільш масованих повітряних атак на країну за останній тиждень.

«Це тверде правило – правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Нам усім потрібна стійкість, щоб усе це пройти. І потрібна єдність – з усіма партнерами. Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути; він більше нічого не вміє. Він програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз. В усьому. І це буде безпечним для всіх», - сказав президент.

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Зеленський розкритикував G20 за слабку позицію щодо Росії

Минулого тижня керівництво в Києві розкритикувало слабку позицію «Великої двадцятки» (G20) щодо російського вторгнення. У підсумковій декларації цьогорічного саміту повномасштабній війні Росії проти України, що триває вже понад 1 000 днів, був приділений лише один абзац, у якому згадувалися лише «людські страждання», і не було жодного слова про Росію як агресора.

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Декларація минулорічного саміту в Нью-Делі містила сім пунктів, один із яких засуджував ядерні погрози Росії і закликав припинити напади на продовольчу та енергетичну інфраструктуру.

«Якщо ми хочемо гарних, нормальних відносин між нашими націями, між нашими народами, то, напевно, треба підтримувати передусім людей, а не агресорів, лідерів агресії у світі, таких як [нелегітимний президент РФ Владімір] Путін, таких як сьогоднішня, сучасна Росія», - сказав Зеленський у заяві, розміщеній на сайті президента.

Він сказав, що більшість бразильського народу підтримує Україну, і подякував їм за це, президент Лула да Сілва, який приймав саміт G20, продемонстрував «слабку позицію» щодо війни.

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«Я не вважаю, що популізмом можна зупинити Путіна. Я не вважаю, що завдяки дешевим енергоресурсам можна отримати захист для своєї свободи на довготривалий час. Я вважаю, що це помилковий рух» – сказав Зеленський.