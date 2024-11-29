Пропозиція США надати Україні протипіхотні міни для боротьби з російським вторгненням призвела до «кризи» знакового глобального договору про заборону протипіхотних мін. Про це у п'ятницю заявили учасники кампанії, закликавши Київ відхилити цю пропозицію.

США пропонують Україні заборонені протипіхотні міни − подробиці

Україна є одним із 164 підписантів Конвенції про заборону протипіхотних мін, яка забороняє їхнє використання, накопичення, виробництво і передачу.

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Сполучені Штати, які не є учасником Конвенції, заявили минулого тижня, що передадуть Україні протипіхотні міни, що викликало засудження з боку правозахисних груп.

Як заявила директорка Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін Тамар Габельник на конференції «За світ без мін» у камбоджійському місті Сіємреап, ця пропозиція призвела до «кризи» Конвенції.

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Раніше російський лідер підписав оновлену ядерну доктрину, яка загрожує ядерною відповіддю на загрози.

«Тому ми дуже сподіваємося, що міни, запропоновані США, будуть рішуче відкинуті Україною», – сказала вона.

«Ми чули деякі занепокоєння, висловлені громадськістю, – заявив у п'ятницю на конференції в Сіємреапі представник Міністерства оборони України Євген Ківшик. – Вони будуть передані уряду України».

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Українська делегація в Сіємреапі відмовилася від численних запитів журналістів AFP прокоментувати пропозицію щодо протипіхотних мін.

Країни переглядають свої позиції щодо мін − що відомо

Президент України Володимир Зеленський назвав міни «дуже важливими» для припинення російських атак.

У четвер представник міністерства оборони Фінляндії заявив, що країна розглядає можливість повернення протипіхотних мін до свого арсеналу.

Фінляндія відмовилася від цієї зброї у 2012 році, приєднавшись до договору про заборону протипіхотних мін, але прихильники її використання стверджують, що безпекове середовище в країні змінилося через війну Росії в Україні.

Минулого року, після десятиліть нейтралітету, Фінляндія стала членом НАТО.

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Цей крок розлютив Росію, яка має спільний кордон із Фінляндією довжиною 1 340 кілометрів – найдовший в очолюваному США оборонному альянсі.

Конференція в Сіємреапі раз на п'ять років проводять країни-підписанти Договору про заборону протипіхотних мін, щоб оцінити прогрес у досягненні його мети – створення світу, вільного від протипіхотних мін.

У вівторок туди з'їхалися жертви мін з усього світу, щоб висловити протест проти рішення Вашингтона надати Україні протипіхотні міни.

Вздовж доріжки до місця проведення конференції вишикувалися понад 100 демонстрантів.

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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