Сполучені штати Америки розмістили в європейських країнах, які є членами НАТО, 80 тисяч своїх військових для стримування російської агресії.
Про це йдеться у листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників і голови Сенату щодо звіту про військові повноваження.
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«Близько 80 000 військовослужбовців Збройних сил США призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії», - йдеться у листі президента США.
У звіті йдеться, що для протидії тероризму Сполучені штати співпрацюють з країнами по всьому світу. Особлива увага - зонам відповідальності Центрального та Африканського командувань армії США.
Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги та супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях.
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