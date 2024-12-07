Канцлер ФРН Олаф Шольц після телефонної розмови із обраним президентом США Дональдом Трампом упевнений, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України.

Про це Шольц сказав в інтерв’ю газеті німецької медіагрупи Funke, повідомляє Reuters.

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Очікування Шольца від президента Трампа

«Я впевнений, що ми можемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішувати, не давши українському народу сказати своє слово», – заявив Шольц.

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Він додав, що «детально» поспілкувався із майбутнім президентом США і що його команда перебуває у прямому контакті із радниками Трампа з питань безпеки.

Шольц відмовився передавати Україні ракети Taurus

Під час візиту до Києва Олаф Шольц заявив, що Німеччина надалі відправлятиме допомогу Україні, але не Taurus.

За словами канцлера, у грудні Україна отримає шосту систему Iris-T SLM, додаткові пускові установки для Patriot та зенітні танки Gepard.

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Він також зазначив, що у 2025 році продовжаться постачання систем ППО, гаубиць, розвідувальних дронів, артилерії та шести озброєних гелікоптерів-пошуковиків.

Канцлер зазначив, що Німеччина озброїла шість бригад, що є значним досягненням. Він також нагадав, що загальна сума наданої та обіцяної військової допомоги Україні становить 28 мільярдів євро.