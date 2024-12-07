Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Глава держави проведе низку зустрічей з лідерами інших країн. Зокрема, запланована зустріч з Президентом Франції Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці. 

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Про це повідомляє Укрінформ.

Макрон зустрінеться з Зеленський та Трампом

Раніше ЗМІ повідомили, що 7 грудня президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з новообраним президентом США Дональдом Трампом та українським колегою Володимиром Зеленським.

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Спочатку Макрон зустрінеться з Дональдом Трампом. Потім у нього заплановані перемовини з Володимиром Зеленським.

Далі вони візьмуть участь у відкритті Нотр-Даму. 

Чи заплановані переговори між Трампом та Зеленським наразі не відомо.

Відкриття собору Паризької Богоматері

Церемонія відкриття собору Паризької Богоматері відбудеться всередині через погану погоду. 

Про це повідомляє France24.

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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з дітьми, їхніми батьками та лікарями.

Зазначається, що нерелігійна частина спочатку мала відбутися у великому наметі на передньому дворі собору.

Однак тепер усе відбуватиметься всередині собору через прогнозований сильний вітер у Парижі. 

Нерелігійна частина почнеться о 19:00 за місцевим часом у суботу. Релігійна ж церемонія має завершитися приблизно о 21:00 за місцевим часом. Після чого розпочнеться концерт.

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15 квітня 2019 року на даху собору Паризької Богоматері спалахнула пожежа, яка завдала значних руйнувань.

Вогнем були знищені головний шпиль і дві третини дерев'яного даху.

Собор XII століття вважається однією з найвідвідуваніших пам’яток у світі. До пожежі щороку там бували 12 мільйонів людей. Його реконструкція після пожежі тривала 5 років.

 

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