Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.
Глава держави проведе низку зустрічей з лідерами інших країн. Зокрема, запланована зустріч з Президентом Франції Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці.
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Про це повідомляє Укрінформ.
Макрон зустрінеться з Зеленський та Трампом
Раніше ЗМІ повідомили, що 7 грудня президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з новообраним президентом США Дональдом Трампом та українським колегою Володимиром Зеленським.
Спочатку Макрон зустрінеться з Дональдом Трампом. Потім у нього заплановані перемовини з Володимиром Зеленським.
Далі вони візьмуть участь у відкритті Нотр-Даму.
Чи заплановані переговори між Трампом та Зеленським наразі не відомо.
Відкриття собору Паризької Богоматері
Церемонія відкриття собору Паризької Богоматері відбудеться всередині через погану погоду.
Про це повідомляє France24.
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Зазначається, що нерелігійна частина спочатку мала відбутися у великому наметі на передньому дворі собору.
Однак тепер усе відбуватиметься всередині собору через прогнозований сильний вітер у Парижі.
Нерелігійна частина почнеться о 19:00 за місцевим часом у суботу. Релігійна ж церемонія має завершитися приблизно о 21:00 за місцевим часом. Після чого розпочнеться концерт.
15 квітня 2019 року на даху собору Паризької Богоматері спалахнула пожежа, яка завдала значних руйнувань.
Вогнем були знищені головний шпиль і дві третини дерев'яного даху.
Собор XII століття вважається однією з найвідвідуваніших пам’яток у світі. До пожежі щороку там бували 12 мільйонів людей. Його реконструкція після пожежі тривала 5 років.