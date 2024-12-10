Росія може перекинути свої війська із Сирії в Україну на тлі падіння режиму Башара Асада, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Чи перекине Росія війська із Сирії − подробиці

Влітку цього року на території Сирії перебували від 6 до 7,5 тис. російських військових, зокрема разом із представниками приватних військових компаній.

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Коваленко зауважив, що перекидання цих військ до Росії для подальшої участі у війні проти України не змінить ситуацію на фронті, оскільки ворог щодня зазнає значних втрат.

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На його думку, повне перекидання російських військ з Сирії на фронт в Україні не зможе суттєво вплинути на ситуацію, враховуючи значні щоденні втрати російської армії під час наступальних операцій.

Очільник ЦПД припускає, що частину російських військ із Сирії можуть спрямувати в Африку.

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Повалення Асада в Сирії − подробиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати підтримують мирний перехід влади до підзвітного сирійського уряду після падіння режиму Башара Асада.

Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Після падіння режиму Асада Росія провела закрите засідання Ради Безпеки ООН.