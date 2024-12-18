Майбутній спецпредставник США з питань України Кіт Келлоґ перед інавгурацією Дональда Трампа у січні відвідає Київ, повідомляє Reuters.

Кіт Келлог відвідає Київ − подробиці

Як зазначається, майбутня адміністрація новообраного президента США Трампа намагатиметься швидко покласти край війні, але Келлог не планує відвідувати Москву в межах цієї поїздки.

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Він проведе зустрічі з керівництвом у Києві, а команда Келлоґа працює над організацією переговорів із лідерами інших європейських столиць, зокрема Риму та Парижу.

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Подробиці поїздки уточнюються, маршрут може змінитися.

За даними Reuters, Келлоґ може приїхати після Нового року.

Метою зустрічей може бути збір фактів для нової адміністрації Трампа, а не переговори.

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