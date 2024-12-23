У соцмережі Х Президент України Володимир Зеленський розлого прокоментував візит Роберта Фіцо до Росії. Він, зокрема, наголосив на тому, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ.

Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами Зеленського, Москва робить знижки для Фіцо, а розплачуватися на за них має Словаччина, вся країна.

Advertisement

Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби Володимир Зеленський

Він також нагадав всім про те, що під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі стало зрозуміло, і це побачили всі, Фіцо не збирається допомагати посиленню європейської енергетичної незалежності, шукати заміну російському газу. Він, радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що

Більше по темі Німеччина надіслала Україні новий пакет допомоги: танки, ППО та дрони Новий пакет містить танки Leopard 1, системи ППО IRIS-T, а також ЗРК Patriot.

Він [Фіцо] хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу Володимир Зеленський

«Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною», – зазначив український лідер.

Зеленський у своєму пості резюмує – його [Фіцо] ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?

Advertisement

Санкції ЄС проти Росії та транзит російського газу - подробиці

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відомий своєю відвертою проросійською політикою. Зокрема, для нього критично важливим є питання збереження транзиту російського газу, який через Україну надходить до Словаччини, і звідти потрапляє до інших країн Європи.

Наразі відомо, зо Європейський союз готує пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, який збираються ухвалити 24 лютого 2025 року.

Про це раніше писала пише німецька газета Welt з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

Advertisement

А от 16 грудня цього року ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.

Він охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

Санкції спрямовані проти 54 фізичних і 30 юридичних осіб, які підтримують Москву.

Водночас проукраїнські організації громадянського суспільства критикують ЄС за залишені лазівки та відсутність повної заборони на російське викопне паливо.