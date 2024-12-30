Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на транспортування газу для бізнесу.

НКРЕКП підвищила тарифи на газ для бізнесу

Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2025 року та діятимуть до 2029 року.

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Зміни стосуються лише бізнесу та не вплинуть на тарифи для населення.

Підвищення тарифів пов’язане із завершенням поточного регуляторного періоду та необхідністю встановлення нових тарифів на наступні п’ять років. НКРЕКП також врахувала припущення про нульовий обсяг транзиту газу через Україну до країн Європи.

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Для міжнародних точок входу та виходу з української газотранспортної системи (ГТС) тарифи зростуть приблизно удвічі. Тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок збільшаться приблизно у чотири рази.

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