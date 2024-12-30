Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на транспортування газу для бізнесу.

НКРЕКП підвищила тарифи на газ для бізнесу

Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2025 року та діятимуть до 2029 року.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зміни стосуються лише бізнесу та не вплинуть на тарифи для населення.

Підвищення тарифів пов’язане із завершенням поточного регуляторного періоду та необхідністю встановлення нових тарифів на наступні п’ять років. НКРЕКП також врахувала припущення про нульовий обсяг транзиту газу через Україну до країн Європи.

Advertisement

Для міжнародних точок входу та виходу з української газотранспортної системи (ГТС) тарифи зростуть приблизно удвічі. Тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок збільшаться приблизно у чотири рази.

Україна підготувалася до зупинки транзиту газу з РФ

Міністр енергетики Герман Галущенко запевняв, що Україна послідовно і заздалегідь підготувалася до зупинки транзиту російського газу. 

Думки вголос: роздуми про 2024 рік і майбутні виклики
Більше по темі

Думки вголос: роздуми про 2024 рік і майбутні виклики

Головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло розповів про те, що 2025 рік буде пов’язаний із великою невизначеністю та тривогою.

Раніше словацький прем’єр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна пропонувала компенсацію для словаків на тлі припинення транзиту російського газу. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Польща може збільшити експорт електроенергії в Україну Європа
Польща може збільшити експорт електроенергії в Україну
За матеріалами Укрінформ
3г тому
Тріумф Трампа, падіння Асада, олімпійська радість: Ключові події 2024 року Росія
Тріумф Трампа, падіння Асада, олімпійська радість: Ключові події 2024 року
За матеріалами AFP
5г тому
Думки вголос: роздуми про 2024 рік і майбутні виклики Росія
ПОГЛЯД: Думки вголос: роздуми про 2024 рік і майбутні виклики
Богдан Нагайло
1д тому
План Росії щодо Молдови вказує на те, що РФ не планує зупинятися Путін
ПОГЛЯД: План Росії щодо Молдови вказує на те, що РФ не планує зупинятися
Орхан Драгаш
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Польща може збільшити експорт електроенергії в Україну
Далі » Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК