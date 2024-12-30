Чинний президент США оголосив про надання нового пакета військової допомоги Україні.

Він містить зброю зі складів Пентагону на суму 1,25 млрд доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Що входить у новий пакет допомоги від США − подробиці

Пакет допомоги містить таке озброєння:

боєприпаси для систем протидії безпілотникам;

боєприпаси для ППО;

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси;

боєприпаси класу “повітря-земля”;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

ракети TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, та осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв’язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

“Сполучені Штати та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, − наголосив Блінкен.

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Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд доларів

Сьогодні чинний президент США Джо Байден оголосив про надання Україні майже $2,5 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки.

30 грудня Сполучені Штати також пообіцяли надіслати Україні 15 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк. Ці 15 млрд доларів є частиною загального внеску США у розмірі 20 млрд доларів, передбаченого ініціативою “Великої сімки”.

Більше по темі Україна отримає $15 мільярдів від США коштом заморожених активів Росії Кошти надають у межах проєкту PEACE in Ukraine, вони є частиною внеску Штатів за ініціативою G7.

11 грудня мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.