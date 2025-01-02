Партизани руху “АТЕШ” здійснили диверсію на ділянці залізниці, яку росіяни використовують для постачання на фронт боєприпасів з арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ).

Про це повідомила пресслужба руху.

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АТЕШ провів диверсію на залізниці − що треба знати

Диверсію успішно провели на залізниці в районі селища Стара Торопа. Ця ділянка шляху використовується для постачання ворогу боєприпасів із 23 і 107 арсеналів ГРАУ.

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Фото: скріншот із відео / партизанський рух АТЕШ / Телеграм

На 107 арсеналі ГРАУ в Торопці зберігаються балістичні ракети “Іскандер”, ракети “Точка-У” й снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, зокрема “Смерч” і “Град”.

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Другий, 23, арсенал ГРАУ розташований за 16 км на південь від Торопця. Там росіяни зберігають танкові та артилерійські снаряди, осколково-фугасні міни, боєприпаси для мінометів і протитанкові ракети та керовані снаряди.

Диверсія “АТЕШ” спрямована на послаблення боєздатності російських військ та наближення перемоги України.

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За словами партизанів, диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання.

“Пошкодження залізниці позбавляє противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій”, − підсумувала пресслужба руху.

У Євпаторії посилюють пости, щоб знайти партизанів

Український партизанський рух “АТЕШ” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму. На них зараз окрім російських військових з’являються представники Федеральної служба безпеки Росії (відомої як ФСБ) та інших силових відомств.

У тимчасового окупованому Криму російські війська посилено укріплюють аеродром “Саки”, готуючись до можливих ударів українських сил.

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13 грудня у Сімферополі силовики затримали двох мешканців, побили їх і звинуватили у співпраці з Силами оборони України.