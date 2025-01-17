Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп здійснив робочий візит до Києва, під час якого оголосив про новий пакет допомоги Україні на 27 млн євро, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Україна отримає 27 млн євро від Нідерландів − подробиці

20 млн євро буде спрямовано на зміцнення енергетичної мережі України, яка постраждала від російських атак. Ці кошти призначені для ремонту та захисту енергетичних об’єктів, а також децентралізованого виробництва електроенергії.

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Ще 7 млн євро Нідерланди нададуть до Комплексного пакету допомоги НАТО для України. Він передбачає нелетальну підтримку, таку як паливо, медикаменти та зимове спорядження.

Під час візиту Вельдкамп провів переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою та віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною.

Міністр запевнив, що Нідерланди підтримують нові санкції ЄС проти Росії та продовжать докладати зусиль для досягнення справедливості для українців. Сторони погодилися з необхідністю збільшення ціни війни для агресора, посилення санкцій та закриття шляхів їхнього обходу.

Нідерланди надали Україні три пускові установки для ЗРК Patriot

У листопаді міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.

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Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК “Patriot” та вже отримала радарну систему.

Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.