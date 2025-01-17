Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп здійснив робочий візит до Києва, під час якого оголосив про новий пакет допомоги Україні на 27 млн євро, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Україна отримає 27 млн євро від Нідерландів − подробиці

20 млн євро буде спрямовано на зміцнення енергетичної мережі України, яка постраждала від російських атак. Ці кошти призначені для ремонту та захисту енергетичних об’єктів, а також децентралізованого виробництва електроенергії.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ще 7 млн євро Нідерланди нададуть до Комплексного пакету допомоги НАТО для України. Він передбачає нелетальну підтримку, таку як паливо, медикаменти та зимове спорядження.

Під час візиту Вельдкамп провів переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою та віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною.

Міністр запевнив, що Нідерланди підтримують нові санкції ЄС проти Росії та продовжать докладати зусиль для досягнення справедливості для українців. Сторони погодилися з необхідністю збільшення ціни війни для агресора, посилення санкцій та закриття шляхів їхнього обходу.

Україна прагне справедливого миру, але не “миру за будь-яку ціну” − Кислиця
Більше по темі

Україна прагне справедливого миру, але не “миру за будь-яку ціну” − Кислиця

Дипломатичний шлях до миру лежить через реалізацію “Формули миру”, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

Нідерланди надали Україні три пускові установки для ЗРК Patriot

У листопаді міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.

Advertisement

Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК “Patriot” та вже отримала радарну систему.

Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Європа
Італія надіслала Україні новий пакет військової допомоги Європа
Італія надіслала Україні новий пакет військової допомоги
Київ Пост
5г тому
Австрія та Україна розширюють співпрацю у сфері культури, освіти та науки Європа
Австрія та Україна розширюють співпрацю у сфері культури, освіти та науки
Київ Пост
18г тому
Двоє українців заблукали у горах Румунії Європа
Двоє українців заблукали у горах Румунії
Київ Пост
19г тому
Понад 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС Європа
Понад 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС
Київ Пост
20г тому
Читати далі
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни США
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Бербок критикує німецький уряд через нерішучість щодо підтримки України Європа
Бербок критикує німецький уряд через нерішучість щодо підтримки України
Київ Пост
2г тому
Україна прагне справедливого миру, але не “миру за будь-яку ціну” − Кислиця Міжнародні відносини
Україна прагне справедливого миру, але не “миру за будь-яку ціну” − Кислиця
Київ Пост
4г тому
Британія готова розмістити миротворців в Україні − Стармер Європа
Британія готова розмістити миротворців в Україні − Стармер
Київ Пост
5г тому
Спонсорований контент
" Попередній ЗСУ знищили радіолокаційну станцію С-400 росіян на Бєлгородщині
Далі » Бербок критикує німецький уряд через нерішучість щодо підтримки України