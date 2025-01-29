29 січня українці вшановують пам’ять захисників і захисниць Героїв Крут.
День пам’яті Героїв Крут − що треба знати
До вшанування пам’яті жертв доєдналися Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), Служба безпеки України та Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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ГУР зауважило, що 4 дні героїчної операції під Крутами увійшли в історію як “Бій за майбутнє”.
“За 130 кілометрів від столиці декілька сотень українських воїнів скували вдесятеро більше військо ворога − в бою були знищені сотні московитів”, − пояснила пресслужба української розвідки.
ГУР МО також зазначило, що операція під Крутами дала час українським дипломатам на переговорах у Бересті домогтися визнання незалежності УНР і отримати іноземну допомогу для протидії російській агресії.
“Вшановуємо пам’ять воїнів, які здійснили операцію під Крутами. Вічна честь Героям, які любили Україну понад усе і, мотивовані цим високим почуттям, діяли − били ворога!” − підсумувало ГУР.
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Стефанчук назвав Героїв Крут символом незламності духу для захисників і захисниць.
“Найбільша любов − життя покласти за друзів”. Ці слова з Євангелія, висічені на кам’яному хресті на Аскольдовій могилі у пам’ять про Героїв Крут, присвячені українцям, які 107 років тому стали на захист нашої державності”, − наголосив Стефанчук.
Він додав, що у 2022 році поруч із місцем подвигу Героїв Крут ЗСУ знову дали бій російським військам, які наступали на Київ.
За словами Стефанчука, Герої Крут стали символом для сучасних українських воїнів, які продовжують відстоювати свободу та незалежність України.
Своєю чергою Служба безпеки наголосила, що в цей день ми вшановуємо пам’ять молодих патріотів, які у 1918 році стали до бою, щоб захистити українську державу від більшовицької навали.
“Більшість із них були студентами, кадетами та гімназистами. Вони знали, що сили нерівні, але зберегли вірність присязі та незламний дух. Сьогодні, як і 107 років тому, українці знову захищають свою державу від російської агресії. Ми пам’ятаємо подвиг Героїв і продовжуємо справу, заради якої вони боролися!” − підсумувала СБУ.
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут.
За його словами, це подвиг, який кожен українець має пам’ятати, розуміючи, якою є ціна нашої свободи.
“І наші герої, які захищали нашу державу від російської агресії: Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко. Усі вони боролися за самостійність та незалежність України. Наша держава виборює своє майбутнє, яке обов’язково буде мирним і безпечним для всіх наших людей”, - зазначив Зеленський.