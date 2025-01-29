Раніше словацький прем’єр пригрозив припинити постачання електроенергії в період дефіциту в енергосистемі України та блокувати допомогу від ЄС.

“Вшановуємо пам’ять воїнів, які здійснили операцію під Крутами. Вічна честь Героям, які любили Україну понад усе і, мотивовані цим високим почуттям, діяли − били ворога!” − підсумувало ГУР.

ГУР МО також зазначило, що операція під Крутами дала час українським дипломатам на переговорах у Бересті домогтися визнання незалежності УНР і отримати іноземну допомогу для протидії російській агресії.

“За 130 кілометрів від столиці декілька сотень українських воїнів скували вдесятеро більше військо ворога − в бою були знищені сотні московитів”, − пояснила пресслужба української розвідки.

ГУР зауважило, що 4 дні героїчної операції під Крутами увійшли в історію як “Бій за майбутнє”.

Стефанчук назвав Героїв Крут символом незламності духу для захисників і захисниць.

“Найбільша любов − життя покласти за друзів”. Ці слова з Євангелія, висічені на кам’яному хресті на Аскольдовій могилі у пам’ять про Героїв Крут, присвячені українцям, які 107 років тому стали на захист нашої державності”, − наголосив Стефанчук.

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Він додав, що у 2022 році поруч із місцем подвигу Героїв Крут ЗСУ знову дали бій російським військам, які наступали на Київ.

Як і минулого століття, наші захисники завдали ворогу болючих втрат, боронячи свою землю від агресора Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

За словами Стефанчука, Герої Крут стали символом для сучасних українських воїнів, які продовжують відстоювати свободу та незалежність України.

Своєю чергою Служба безпеки наголосила, що в цей день ми вшановуємо пам’ять молодих патріотів, які у 1918 році стали до бою, щоб захистити українську державу від більшовицької навали.

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“Більшість із них були студентами, кадетами та гімназистами. Вони знали, що сили нерівні, але зберегли вірність присязі та незламний дух. Сьогодні, як і 107 років тому, українці знову захищають свою державу від російської агресії. Ми пам’ятаємо подвиг Героїв і продовжуємо справу, заради якої вони боролися!” − підсумувала СБУ.