Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна намагається заручитися підтримкою інших держав Європейського Союзу для запуску нової ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє N-TV.

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Чехії ініціює новий проєкт для військової допомоги Україні - що відомо

Після того, як у 2024 році Чехія організувала постачання артилерійських боєприпасів Україні, празький уряд прагне залучити європейських партнерів до чергового проєкту закупівлі озброєння.

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“Все залежить від політичної волі. Якщо до нашої ініціативи знову приєднається значна кількість країн ЄС, ми зможемо зробити чимало для України”, – наголосив міністр.

За його словами, наразі Чехія аналізує варіанти фінансування цієї ініціативи.

“Після цього стане зрозуміло, яку кількість боєприпасів ми зможемо придбати за наявні кошти”, – підсумував Ліпавський.

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Чехія готова продовжувати пошуки боєприпасів для України по світу, але потрібні кошти - подробиці

Раніше міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова зазначала, що країна у повному обсязі дотримується своїх обіцянок у рамках власної ініціативи щодо забезпечення України боєприпасами. Однак для її продовження потрібна фінансова підтримка від партнерів.

«І президент, і прем’єр-міністр чітко декларували обіцянку щодо 500 тис. одиниць боєприпасів, ми свою обіцянку повністю виконаємо до кінця року», – зауважила очільниця Міноборони.

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Міністерка зазначала, що хотілося би, щоби боєприпасів було придбано більше, та поінформувала, що знає, де їх ще можна знайти та закупити за умови достатньої кількості грошей.

Що варто знати про минулу чеську ініціативу

У лютому 2024 року Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.

Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.

До цього проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з’явилася можливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.