Лідер молдовських соціалістів, відомий своєю проросійською позицією, Ігор Додон, заявив про бажання бачити нібито “молдовські землі України” у складі Молдови, натякаючи на те, що ЄС нібито сприяє такому сценарію.

Про це він заявив після повернення з Москви, повідомляє NewsMaker.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ігор Додон заявив про претензії Молдови на українські землі після візиту до Москви

Додон вирішив розкритикувати деяких політиків з Європейського Союзу, Румунії та інших країн, які, за його словами, вже ділять українські землі.

Advertisement

“По-перше, ті землі, які ви називаєте – історично вони молдовські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдован на своїй землі, і вони розмовляють “молдовською мовою”, – сказав він.

Він також зазначив, що «радянська Молдова була позбавлена статусу морської держави».

“Південні та північні території нашої країни відібрали незаконним рішенням у середині минулого століття в рамках так званої реформи Хрущова”, – заявив проросійський політик.

Кандидат у президенти Румунії висунув територіальні претензії до України

Кандидат у президенти Румунії, відомий своїми ультраправими та проросійськими поглядами, Калін Георгеску назвав Україну “вигаданою державою” та заявив, що поділ території України між сусідніми країнами є неминучим.

Advertisement

Проросійський політик зазначив, Румунія претендує на частину територій України.

Пізніше Георгеску назвав Президента України Володимира Зеленського “напівдиктатором” та висміяв реакцію міністерства закордонних справ України, яке звинуватило його в тому, що він “має господарів у Москві”.

Проросійський політик з Болгарії хоче забрати частину Одещини

10 січня лідер ультраправої болгарської партії «Відродження» Костадін Костадінов, також відомий своїми проросійськими поглядами, заявив про територіальні претензії до України та Македонії.

Він запропонував “логічно повернути” до складу Болгарії Південну Бессарабію (південна частина Одеської області) і Північну Македонію.

Advertisement

Посольство України у Болгарії назвало заяви лідера проросійської партії неприпустимими для країни-члена ЄС.

У відомстві додали, що такі заяви підтверджують системне просування наративів Кремля Костадіновим.