Президент Румунії Клаус Йоганніс залишить посаду 12 лютого.

Своє рішення він мотивував бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку може спричинити його відсторонення від посади, повідомляє Dizi24 з посиланням на заяву посадовця.

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Йоганніс йде з посади президента Румунії - що відомо

“Сьогодні в парламенті Румунії почалася процедура усунення президента з посади. Це марний крок, оскільки в будь-якому разі за кілька місяців я залишу свій пост після виборів нового президента”, - сказав він.

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За словами Йоганніса, імпічмент викличе кризу в країні.

“ Румунія вступить у кризу через запуск голосування про відставку президента. Усі ці зусилля матимуть наслідки як усередині країни, так і, на жаль, за її межами”, - вважає він.

Президент вважає, що всередині країни голосування матиме вкрай негативний характер, оскільки суспільство розділиться: одні будуть згодні, інші - ні.

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“Уся дискусія буде зосереджена виключно на негативі. Усе суспільство буде приголомшене. Більше не буде обговорень майбутніх президентських виборів”, - додав Йоганніс.

Другий президентський термін Клауса Йоханніса закінчився у грудні.

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Посаду вже повинен був зайняти наступник, проте конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.

У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

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У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.

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