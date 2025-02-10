Німеччина стала найпопулярнішою країною ЄС для українських біженців, пише inPoland, посилаючись на дані Європейського статистичного бюро (Євростату).

Українські біженці: Німеччина випередила Польщу

Станом на кінець 2024 року в Німеччині проживає понад 1,14 млн українців, які отримали тимчасовий захист. Це на 150 тис. більше, ніж у Польщі, яка раніше була лідером за кількістю прийнятих біженців з України.

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У 2022 році в Польщі перебувало понад 1,3 млн українських біженців, але наразі їх кількість скоротилася до 983 тис.

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На третьому місці за кількістю українських біженців − Чехія (379 тис. осіб).

Причинами переїзду українців з Польщі до Німеччини є вищий рівень заробітної плати, кращі соціальні виплати, а також якісніші медичні послуги.

Також на міграцію вплинули освітні реформи та жорсткіші умови доступу до соціальних програм у Польщі.

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У конференції візьмуть участь делегації з країн-союзників України.

Євростат зазначає тенденцію до переміщення українських біженців із країн Центрально-Східної Європи до Західної та Південної частини континенту.

У кількох країнах Європи можуть з’явитися “Центри повернення українців”

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть створити “Центри повернення українців”.

Очікується, що такі інституції допомагатимуть українським переселенцям повернутися на батьківщину, а також будуть культурними осередками. 

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The New York Times повідомило, що адміністрація Дональда Трампа призупинила програми в’їзду іммігрантів. 

Це стосується також українців.

А в Польщі пропонують обмежити виплати допомоги на дітей у розмірі 800+ злотих для українців, надаючи її лише тим, хто працює та сплачує податки.

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