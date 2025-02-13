Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.

Для України важливо, щоб за столом перемовин були присутні європейські партнери, заявив він Суспільному, коментуючи розмову з президентом США Дональдом Трампом.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський: Путіна не так легко змусити закінчити війну

“Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми, не будемо приймати”, — сказав Зеленський.

Advertisement

За його словами, з Трампом була змістовна майже годинна розмова під час якої Трамп сказав Зеленський, що йому здається: “Путін хоче миру і хоче закінчення війни”.

“І він сказав: “Я знаю, що і ти хочеш”. Я йому сказав, що ви розмовляєте з Путіним як з лідером держави Росії, а я розмовляю з вами і думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю”, — розповів президент.

Більше по темі Росія готується до повномасштабної війни з НАТО Данія закликає Європу зміцнити оборону, бо Москва готується до військової експансії за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Зеленський заявив, що сказав Трампу, що всі хочуть змусити Путіна закінчити справедливо для України війну, але це не так легко зробити.

Advertisement

“І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо, які вони, давайте говорити”, — сказав він.

Щодо припинення вогню (cease-fire) Президент України зазначив, що “cease-fire у нас вже один був: коридор, який, по суті, був ​​cease-fire на воді у Чорному морі”.

“Ми з Туреччиною домовлялись, і з “руськими” ми домовлялися, що буде у нас продуктове перемир’я. Вони все одно зірвали. Тобто вони будуть зривати все у будь-якому випадку. Тому без гарантій безпеки не можна”, — сказав він

Зеленський додав, що йому відомо що американці не хочуть, щоб Україна була в НАТО, і “це буде дуже складно для нас”.

Advertisement

“Що це гарантії безпеки НАТО? Сильна зброя, якийсь стримувальний пакет. Або будемо будувати, як я сказав, тоді НАТО в Україні. Тоді зброя від вас, контингент від європейців, американців”, — сказав Президент.

Трамп пояснив Зеленському чому хотів поговорити одночасно з двома президентами.

“Тобто в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом, і сьогодні ми довіряємо цим словам… І тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією, хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми, і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України”, — сказав Зеленський.

Advertisement

Президент також розповів, що наразі ще не узгоджена дата його зустрічі з Трампом.

“Якщо дзвінки — це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами”, — зазначив він.

За словами Президента України, для України також дуже важливо, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо сьогодні 80% ціни війни — це Україна і Європа, 20% – це внесок США.

“Ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою державою в світі, вони більше всього нам дали, ми за це вдячні, але не можна порівнювати США з Європою, це буде не дуже чесно, це два наших союзники, Європа вкладалася дуже сильно, вони нам дуже допомогли. І продовжують, важливо”, — сказав Зеленський.

Advertisement

Він додав, що в Європі серйозно занепокоєні, що вони поки що не бачать сигналів від США, що у них є місце за столом перемовин.

”Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія — такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо прогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними”, — розповів Президент.

Трамп говори по телефону з Путіним

Президент США Дональд Трамп мав «тривалу і дуже продуктивну» телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Це їхній перший підтверджений контакт з моменту повернення президента США на посаду.

Advertisement

Трамп та Путін домовилися «негайно» розпочати переговори про припинення війни.

Пізніше Китай заявив, що радий бачити, як Сполучені Штати і Росія «зміцнюють зв’язок», після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі зі своїм російським колегою для проведення мирних переговорів щодо України.

Зеленський поговорив телефоном із Трампом

Президент України Володимир Зеленський ввечері у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про можливості досягнення миру.

Зеленський подякував Трампу за інтерес до того, що Україна та США можуть зробити разом.

Водночас Трамп зауважив, що вони обговорили теми, пов’язані з війною, а також майбутню зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки.