Європейський парламент закликає міжнародну спільноту бойкотувати самопроголошену владу Грузії та просить Раду ЄС запровадити жорсткі персональні санкції проти її лідерів.

Резолюцію про погіршення політичної ситуації в Грузії було ухвалено у четвер на пленарному засіданні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У ЄС не визнають нового президента Грузії легітимним

«За» висловилися 400 євродепутаті, «проти» - 63 депутати, 81 утримався.

«ЄП не визнає самопроголошену владу партії «Грузинська мрія», створену в результаті сфальсифікованих виборів 26 жовтня 2024 року, які не були ні вільними, ні справедливими, пройшли з порушенням демократичних норм і стандартів і не відображали волевиявлення народу Грузії», - йдеться в тексті.

Advertisement

Європарламент закликає світову спільноту підтримати бойкот нинішньої самопроголошеної влади Грузії та не визнавати легітимність президента, обраного однопартійним парламентом країни.

Більше по темі Держдеп анонсував візит Келлогга до України та ЄС Келлогг візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі та зустрінеться з українськими урядовцями й громадянами.

У резолюції ЄП зазначено, що депутати продовжують вважати Саломе Зурабішвілі законним президентом Грузії.

Також вони закликають президента Євроради Антоніу Кошту запросити її для представлення країни на майбутніх засіданнях Європейської Ради та Європейського політичного співтовариства.

Advertisement

Європарламент звернувся до Ради ЄС із проханням запровадити персональні санкції проти низки високопосадовців та політичних лідерів Грузії.

Серед них прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе, голова парламенту Шалва Папуашвілі, мер Тбілісі Вахтанг Гомелаурі, генсек партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе та очільник цієї політсили Іраклій Гарібашвілі.

Окремо депутати звернулися до французького уряду з проханням позбавити Бідзіну Іванішвілі ордена Почесного легіону та запровадити проти нього персональні санкції. Також вони висловили підтримку санкціям, які вже ввели США, Велика Британія, а також Естонія, Латвія, Литва та Чехія.

Advertisement

У резолюції Європарламенту наголошується, що єдиним способом подолати кризу в країні є проведення дострокових парламентських виборів. Вони мають відбутися протягом найближчих місяців під контролем незалежної виборчої адміністрації за участю міжнародних спостерігачів.

Грузія відклала вступ до ЄС до 2028 року - що відомо

13 лютого прем’єр-міністр уряду Грузїі Іраклій Кобахідзе висловив сподівання, що ЄС у найближчому майбутньому буде “не до Грузії” на тлі власних проблем.

5 лютого парламент Грузії, легитімність якого не визнає громадськість, п’ята президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиція, позбавив повноважень майже всіх опозиційних депутатів.

15 січня в Грузії розпочався масштабний страйк. Сотні компаній приєдналися до протесту проти рішення влади відмовитися від євроінтеграції.

Advertisement

28 листопада правляча партія “Грузинська мрія” ухвалила рішення відмовитися від переговорів про вступ Грузії до ЄС та грантів від Євросоюзу до кінця 2028 року.

Перед цим Європейська Рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії правлячої партії «Грузинська мрія».

7 листопада президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.