Віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, пише Euronews.

Венс зустрінеться із Зеленським − подробиці

Разом із держсекретарем США Марко Рубіо вони мають обговорити заклики президента США Дональда Трампа до України та Росії розпочати переговори.

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“Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що вона глибоко піклується про Європу. Але ми також хочемо переконатися в тому, що ми віддані партнерству в галузі безпеки, яке вигідне як для Європи, так і для Сполучених Штатів”, − пояснив Венс на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Літак з Рубіо та Рішем повернувся до Вашингтона

Літак Військово-повітряних сил США, на якому перебували Марко Рубіо та керівник комітету з міжнародних відносин Сенату Джим Ріш, змушений був повернутися до Вашингтона через технічну несправність, пише Associated Press.

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Іцидент стався приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об’єднаної бази Ендрюс. У літака виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів, тому він був змушений повернутися на військову базу.

Прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс підтвердила інцидент і додала, що Рубіо продовжиь подорож до Німеччини й на Близький Схід окремим літаком.

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Наразі незрозуміло, чи вплине затримка на заплановану зустріч держсекретаря Рубіо та віцепрезидента США Джей Ді Венса з президентом України.

США озвучили умову для перекидання до України власних військ

Віцепрезидент Венс попереджав, що Штати вдарять по Росії санкціями та, можливо, військовими діями за певних умов. Йдеться про те, що варіант відправлення американських військ в Україну можливий, якщо Кремль “не зможе вести переговори сумлінно”.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що 14 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч високопосадовців з України, Росії та США.

Він зазначав, що на зустрічі будуть присутні “високопоставлені люди” з трьох країн, але не уточнив, хто саме представлятиме кожен бік.

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Однак радник з комунікацій ОП Дмитро Литвин повідомляв, що зустріч із російською стороною не заплановано.