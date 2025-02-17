Сполучені Штати планують провести окремі двосторонні переговори спочатку з Росією, а потім з Україною, після чого організувати спільну зустріч представників трьох країн, пише NBC News з посиланням на джерела в американському уряді.

США планують окремі переговори з Росією та Україною, а потім спільні

Джерела NBC News підтвердили, що Україна не була запрошена на переговори в Саудівській Аравії, які відбудуться 18 лютого.

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“Все це говорить про те, що ми працюємо з обома сторонами з однаковою вагою. Ми хочемо припинити вбивства і рухатися до тривалого миру”, − зазначив один із чиновників.

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Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про свій намір виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Трамп пояснив, чи залучать Зеленського до мирних переговорів

Президент США заявляв, що президента України Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною і Росією.

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Займанння відбулося на заводі “Протек”, де й виробляють ці комплекси.

Він схвально відповів на питання про залучення українського лідера до переговорного процесу. Американський лідер поки не уточнив, про яку саме залученість йдеться та чи існують конкретні домовленості.

На Мюнхенській конференції Президент України зазначав, що під час розмови з президентом США вони обговорювали питання залучення північнокорейських військових до бойових дій проти України.

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За словами Зеленського, Трамп має усвідомити, що країна-агресор не припиняє взаємодію з КНДР, отримуючи від неї як військову техніку, так і солдатів, які воюють на стороні агресора.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним тільки після того, як спільно зі США буде підготовлений загальний план щодо завершення війни. 

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