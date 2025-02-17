Міністерство оборони України вперше офіційно підтвердило використання Збройними Силами України високоточних снарядів M712 Copperhead.
Нова зброя ЗСУ: снаряди з лазерним наведенням
“47-а механізована бригада вперше застосувала M712 Copperhead”, − йдеться у повідомленні.
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У Міноборони наголосили на таких перевагах снарядів Copperhead:
- висока точність ураження цілей завдяки лазерному наведенню;
- стійкість до російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
“Окупанту порятунку немає”, − заявили у Міноборони.
Аналітики Defense Express зазначають, що це вже третій зафіксований випадок використання снарядів Copperhead українськими військовими, але вперше Міноборони офіційно підтвердило їх застосування.
The 47th Mechanized Brigade has used the M712 Copperhead for the first time.— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 15, 2025
How does it work?⁰✅ Laser-guided for uncompromising accuracy⁰✅ Wipes out enemy HQs, ammo depots, strongpoints, and hidden vehicles⁰✅ Most importantly—jamming-proof. No escape for the occupier pic.twitter.com/J3yFd1B9SO
У 2025 році Україна розвиватиме виробництво далекобійної зброї та системи ПРО
Одним із пріоритетних завдань Міністерства оборони України на 2025 рік є розвиток виробництва далекобійної зброї та систем протиракетної оборони (ПРО).
З 2024 року в Міноборони діє Департамент розвитку ракетного озброєння та системи ПРО, який займається супроводом відповідних проєктів.
Іноземці-добровольці в ЗСУ будуть проходити перевірку на поліграфі
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.
30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс “Змій логістичний” українського виробництва.