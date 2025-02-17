Аналітики Defense Express зазначають , що це вже третій зафіксований випадок використання снарядів Copperhead українськими військовими, але вперше Міноборони офіційно підтвердило їх застосування.

У Міноборони наголосили на таких перевагах снарядів Copperhead:

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У 2025 році Україна розвиватиме виробництво далекобійної зброї та системи ПРО

Одним із пріоритетних завдань Міністерства оборони України на 2025 рік є розвиток виробництва далекобійної зброї та систем протиракетної оборони (ПРО).

З 2024 року в Міноборони діє Департамент розвитку ракетного озброєння та системи ПРО, який займається супроводом відповідних проєктів.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс “Змій логістичний” українського виробництва.