Міністерство оборони України вперше офіційно підтвердило використання Збройними Силами України високоточних снарядів M712 Copperhead.

Нова зброя ЗСУ: снаряди з лазерним наведенням

“47-а механізована бригада вперше застосувала M712 Copperhead”, − йдеться у повідомленні.

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У Міноборони наголосили на таких перевагах снарядів Copperhead:

  • висока точність ураження цілей завдяки лазерному наведенню;
  • стійкість до російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

“Окупанту порятунку немає”, − заявили у Міноборони.

Аналітики Defense Express зазначають, що це вже третій зафіксований випадок використання снарядів Copperhead українськими військовими, але вперше Міноборони офіційно підтвердило їх застосування.

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У 2025 році Україна розвиватиме виробництво далекобійної зброї та системи ПРО

Одним із пріоритетних завдань Міністерства оборони України на 2025 рік є розвиток виробництва далекобійної зброї та систем протиракетної оборони (ПРО).

З 2024 року в Міноборони діє Департамент розвитку ракетного озброєння та системи ПРО, який займається супроводом відповідних проєктів.

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Перевірка буде здійснюватися мовою, якою володіє кандидат.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс “Змій логістичний” українського виробництва.

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