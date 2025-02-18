Україна задоволена результатами зустрічі з американською делегацією на Мюнхенській безпековій конференції.

США готовні сприяти встановленню миру в Україні та наданню гарантій безпеки для запобігання новій війні, зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі Укрінформу.

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Підсумки Мюнхенської конференції: США підтримує Україну та сприятиме встановленню миру

Стефанішина зазначила, що Мюнхенська безпекова конференція була «дуже контроверсійною», оскільки були одні очікування від участі в ній віцепрезидента США Джей Ді Венса, але все обернулися «прямо протилежною промовою».

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Водночас зустріч Президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та іншими представниками США була «достатньо позитивною».

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«Фактично, ми отримали запевнення в дотриманні всіх принципів, пов’язаних з необхідністю завершення війни і неможливості її повторення в майбутньому»,- зазначила Стефанішина.

Вона додала, що віцепрезидент Венс також висловив свою особисту позицію на підтримку України.

За її словами, у Мюнхені американська сторона підтвердила, що Вашингтон матиме двох спецпредставників, які паралельно вестимуть діалог з Україною і Росією (Кіт Келлог і Стівен Віткофф – ред.). Генерал Кіт Келлог буде «постійним зв’язковим» з Україною.

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Стефанішина зауважила, що конференція у Мюнхені також стала поштовхом до дій та рішень, «які багато обговорювалися, але не завершувалися результатом».

«Тому, фактично, сьогодні серйозно обговорюється питання європейського контингенту на території України, який буде елементом гарантій безпеки. Також обговорюється питання ролі Європи у формуванні європейських збройних Сил. І це все дискусії, які вже формуються в рішення. Відповідно, Україна розцінює це як вікно можливостей і використає це по максимуму»,- наголосила українська віцепрем’єрка.

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Зеленський зустрівся з Венсом

14 лютого, Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

За словами президента України, Київ готовий «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені штати прагнуть досягти «тривалого миру», який не призведе до нового конфлікту за кілька років. Він додав, що між сторонами було «багато хороших розмов» як досягти миру й анонсував нові обговорення.

Команди домовилися також продовжити роботу над підготовкою документа, що передбачатиме економічне партнерство між країнами.

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У свою чергу, в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога, який приїде 20 лютого.