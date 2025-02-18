Згідно з останнім звітом Київської школи економіки (KSE), повномасштабна війна Росії завдала прямих збитків інфраструктурі України на 170 мільярдів доларів.

У 2024 році ця сума зросла на $12,6 млрд через нові ракетні обстріли та бойові дії, йдеться у звіті.

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Звіт охоплює період з лютого 2022 року (початок повномасштабного вторгнення Росії) до листопада 2024 року.

Найзначніших втрат зазнали житловий і транспортний сектори – на загальну суму 98,5 мільярда доларів.

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Найбільше постраждав житловий сектор, збитки якого оцінюються в 60 мільярдів доларів. Всього було пошкоджено або зруйновано 236 000 житлових будинків, у тому числі 209 000 приватних, 27 000 багатоквартирних і 600 гуртожитків.

За даними Київської школи економіки, серед найбільш постраждалих областей – Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська.

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На десять областей, які були окуповані під час війни, мають спільний кордон з Росією або вихід до моря, припадає понад 90% загального обсягу прямих збитків, повідомляє KSE.

Області України, найбільш постраждалі від повномасштабної війни Росії (в мільярдах доларів США). Фото: Київська школа економіки.

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Однак Росія продовжує завдавати ударів по об’єктах в інших регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

Як постраждала інфраструктура від російської війни?

Згідно зі звітом KSE, транспортна інфраструктура України зазнала збитків у розмірі 38,5 мільярда доларів. Було пошкоджено понад 26 000 кілометрів автомобільних доріг і залізниць, а також морські, річкові та аеропорти.

Сума збитків у дорожньому секторі становить $28,3 млрд, залізниці – $4,3 млрд, портах – $0,85 млрд, авіації – $2 млрд. Крім того, було знищено або пошкоджено 260 000 цивільних транспортних засобів, збитки від яких оцінюються в 2,2 мільярда доларів.

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Удари по українських портах посилились у 2023-2024 роках після припинення дії “зернової угоди з Росією”, укладеної за посередництва ООН. Лише з липня по жовтень 2024 року Росія завдала майже 60 ударів по портах в Одеській області.

Енергетичний сектор України втратив $14,6 млрд. Внаслідок російських атак були зруйновані ключові енергетичні об’єкти, зокрема, Каховська та Дніпровська гідроелектростанції, Трипільська та Зміївська теплоелектростанції.

Також були пошкоджені інші енергогенеруючі об’єкти, високовольтні підстанції та нафтогазова інфраструктура, повідомляє KSE.

Як російська війна нищить український бізнес та сферу послуг: масштаби збитків

Втрати в українській промисловості, будівництві та сфері послуг становлять 14,4 мільярда доларів. Станом на листопад 2024 року близько 500 підприємств були пошкоджені або зруйновані, що порушило виробничі потужності та логістику, йдеться у звіті.

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Сільськогосподарський сектор зазнав збитків на $10,3 млрд, було знищено понад 130 000 одиниць сільськогосподарської техніки. Агресія Росії пошкодила зерносховища з загальною місткістю 4 мільйони тонн і 16 000 гектарів багаторічних культур.

Значної шкоди завдано українським лісам: 298 000 гектарів постраждали від бойових дій та пожеж, що призвело до збитків у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Сектор освіти зазнав збитків у розмірі 7,3 мільярда доларів. Були зруйновані або пошкоджені понад 4 000 українських навчальних закладів, у тому числі 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.

За оцінками експертів KSE, сектор охорони здоров’я втратив $4,3 млрд, постраждали 1 554 медичні заклади, у тому числі 515 лікарень і 465 амбулаторій.

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У секторах культури, спорту та туризму Україна втратила $4 млрд, постраждали 3 921 культурний об’єкт, 399 культових споруд і 343 спортивні комплекси.

Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор країни зазнали збитків у розмірі $1,2 млрд. По всій Україні були зруйновані інтернет-мережі, мережі мобільного зв’язку та магістральні лінії зв’язку.

Згідно зі звітом KSE, на територіях, звільнених від російської окупації, ступінь пошкодження мереж сягнув 100%, а тисячі базових станцій мобільного зв’язку були повністю знищені.