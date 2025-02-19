В ніч проти 19 лютого Росія запустила по Україні 167 ударних дронів. Повітряні сили повідомили про збиття 106 безпілотників.

Атака на Україну 18-19 лютого − подробиці

За даними Повітряних сил, БпЛА летіли з Орла, Курська, Міллерово, Брянська, Шаталово, Криму та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Станом на 09:00 підтверджене збиття 106 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Росія також завдала удару двома балістичними ракетами “Іскандер-М/KN-23” по Сумській області із Воронезької області.

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Повітряні цілі збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 56 російських безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Хроніка війни в Україні. 19 лютого: «Сили оборони відбивають атаки на різних напрямках»
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РФ активно наступає на Покровському, Куп’янському та Торецькому напрямках; Стало відомо, чому Зеленський переніс власний візит до Саудівської Аравії; безпілотники налетіли на Одесу та Київ.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої ночі Росія запустила по Україні 176 ударних БпЛА. ППО України збила 103 безпілотники, ще 67 БпЛА-імітаторів локаційно втрачені.

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У ніч на 17 лютого на Україну налетіли 147 ударних БпЛА. Вдалося збити 83 БПЛА.

У ніч на 16 лютого війська РФ запустили по Україні 143 дрони. По Одещині окупанти вдарили двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. 

Українські військові збили 95 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще 46 − локаційно втрачені та не досягли цілей. 

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