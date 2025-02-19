Європейський Союз планує надати Україні значний пакет військової допомоги, обсягом щонайменше 6 мільярдів євро, пише Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

ЄС готує масштабний пакет військової допомоги Україні

Пакет допомоги міститиме 1,5 мільйона артилерійських снарядів та засоби протиповітряної оборони. За даними Politico, це буде один з найбільших пакетів військової допомоги, який ЄС надавав Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Сума допомоги може сягнути 10 мільярдів євро і навіть більше, оскільки країни-члени ЄС переглядають свої запаси озброєння. Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цей пакет допомоги вже наступного тижня, зазначає Politico.

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Цей пакет допомоги, як пише видання, є свідченням рішучості Європейського Союзу підтримати Україну, особливо після того, як саміт лідерів ЄС, що відбувся 17 лютого в Парижі, не приніс очікуваних результатів.

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Очільник Штатів також підтримав проведення виборів в Україні та зробив неоднозначну заяву щодо рівня підтримки чинного президента України Володимира Зеленського.

Наразі європейські дипломати продовжують обговорювати деталі пакету допомоги, і немає впевненості, що він буде схвалений Євросоюзом. Досягнення одностайного рішення є малоймовірним через позицію Угорщини.

Україна отримає від ЄС €150 млн для двох житлових проєктів

Рада Банку розвитку Ради Європи (РБРЄ) виділила Україні додаткові кошти в розмірі 150 мільйонів євро на реалізацію двох житлових проєктів.

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50 мільйонів євро підуть на новий проєкт, метою якого є забезпечення ВПО власним житлом.

У січні Європейський Союз виділив 148 млн євро на необхідну гуманітарну допомогу українцям в Україні та Молдові.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги, виділеної Європейською Комісією (ЄК), перевищить 1,1 млрд євро.

10 січня Європейський Союз перерахував Україні перші 3 млрд євро із власної частини кредиту «G7».

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