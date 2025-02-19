У День президента тисячі американців зібралися в містах по всій країні, щоб висловити протест проти політики і рішень нової адміністрації президента США Дональда Трампа, в тому числі проти його підходу до припинення російського вторгнення в Україну.

Трамп, який менше місяця тому розпочав свій другий президентський термін, викликав занепокоєння і навіть паніку серед американських організацій і відомств, які він планував закрити – таких, як USAID і Міністерство освіти – і шокував багатьох спостерігачів широкими повноваженнями, які він в односторонньому порядку надав своєму спеціальному радникові, мільярдерові Ілону Маску.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Демонстранти мітингують проти президента США Дональда Трампа під час акції протесту «Опір диктатору», приуроченої до Дня президента, 17 лютого 2025 року в Нью-Йорку. Фото: Девід Ді Дельгадо / AFP

Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні
Більше по темі

Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні

Очільник Верховної Ради наголосив, що Україна не копіюватиме російський стиль проведення виборів, де переможець відомий ще до початку процесу.

Він також перевернув місце США у глобальному балансі сил. Він шокував союзників в Україні та Європі, коли оголосив через свою соціальну мережу в середу, що мав «чудову» розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, перервавши трирічну паузу в дипломатичних відносинах між двома країнами, яка розпочалася після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Advertisement

Схоже, що з цього дзвінка розпочалися мирні переговори – без участі Києва –  попри давню американську обіцянку «нічого про Україну без України».

На численних фотографіях, зроблених у понеділок у різних штатах, люди протестують проти політики Трампа, розмахуючи американськими прапорами і тримаючи в руках плакати, що засуджують авторитарні дії президента. Це вже друга всенародна акція протесту, проведена після повернення Трампа до Білого дому.

Advertisement

На плакатах видно написи від руки: «Зупиніть переворот Республіканської партії!», «Майн Трамп» і «Ніхто не голосував за Ілона Маска».

Кілька жовто-блакитних прапорів майоріли над натовпом, який зібрався в Піттсбурзі (Пенсильванія) на акцію протесту проти адміністрації Трампа.

Серед протестувальників, які критикували дії президента щодо України, були Ростислав Бойкович і його дружина Кеті.

 «Українська доля зараз схожа на американську... Існує реальна можливість того, що демократична система тут зміниться. Це видно з того, що відбувається. Не просто зі слів, а з того, що відбувається».
(Ростислав Бойкович, 86 років, українець, громадянин США).

Ростислав розповів, що вони з дружиною прийшли з українськими прапорами, щоб засудити план Трампа «злити Україну».

Він прибув до США як біженець з України після Другої світової війни і згодом став професором архітектури в Університеті Карнегі-Меллона.

Advertisement

Він вважає, що авторитаризм загрожує як США, так і Україні.

«Українська доля зараз схожа на американську, – сказав він місцевим журналістам. – Існує реальна можливість того, що демократична система тут зміниться. Це видно з того, що відбувається. Не просто зі слів, а з того, що відбувається».

Президент України Володимир Зеленський неодноразово повторював, що Україна не погодиться з будь-якими угодами, укладеними без неї, але те, що американські урядовці говорили на Мюнхенській конференції з безпеки, викликало побоювання, що у Києва може залишитися мало вибору.

Те, що стояло на порядку денному двосторонньої зустрічі між американськими та російськими посадовцями у вівторок у Саудівській Аравії, не розвіяло ці побоювання.

Після екстреної зустрічі європейських союзників у понеділок прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон заявили про готовність відправити свої війська – але не в складі сил НАТО –  для підтримки миру, якщо це буде необхідно.

Advertisement

Минулими вихідними американські офіційні особи заявили, що Україна має мало шансів на вступ до НАТО і на повернення окупованих територій, і що американські солдати за жодних обставин не увійдуть в Україну.

Кейті Лівінгстоун
Кейті Лівінгстоун

Кейті Лівінгстоун – американська журналістка, яка висвітлювала війну в Україні з 2022 року. Її роботи були номіновані на Пулітцерівську премію серед інших нагород і були представлені в Rolling Stone, Business Insider, USA Today та кількох інших виданнях. Вона є стипендіатом програми Фулбрайта, чия робота зосереджена на висвітленні впливу конфліктів і зовнішньої політики на людей і суспільства в усьому світі.

Більше про Дональд Трамп
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші США
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші
Київ Пост
2г тому
Трамп прокоментував відсутність України на переговорах між США та РФ Росія
Трамп прокоментував відсутність України на переговорах між США та РФ
Київ Пост
6г тому
Якщо США кинуть Україну під автобус, їй допоможуть інші – Білл Браудер ЕКСКЛЮЗИВ Дональд Трамп
Якщо США кинуть Україну під автобус, їй допоможуть інші – Білл Браудер
Ірина Павлова
23г тому
Мистецтво (і підводні камені) мирної угоди Дональд Трамп
ПОГЛЯД: Мистецтво (і підводні камені) мирної угоди
Лорд Ешкрофт
1д тому
Читати далі
Адміністрація Трампа призупинила розгляд заявок мігрантів, зокрема з України США
Адміністрація Трампа призупинила розгляд заявок мігрантів, зокрема з України
Київ Пост
5хв тому
Росія не може бути гарантом безпеки, Україні потрібно більше ракет - Зеленський на пресконференції Путін
Росія не може бути гарантом безпеки, Україні потрібно більше ракет - Зеленський на пресконференції
Інтерфакс-Україна
28хв тому
Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні США
Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні
За матеріалами Укрінформ
51хв тому
Критичний момент для Європи США
ПОГЛЯД: Критичний момент для Європи
Юлія Мендель
1г тому
" Попередній ЄС готує один із найбільших пакетів військової допомоги Україні
Далі » До Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України Кіт Келлогг