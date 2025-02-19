У День президента тисячі американців зібралися в містах по всій країні, щоб висловити протест проти політики і рішень нової адміністрації президента США Дональда Трампа, в тому числі проти його підходу до припинення російського вторгнення в Україну.

Трамп, який менше місяця тому розпочав свій другий президентський термін, викликав занепокоєння і навіть паніку серед американських організацій і відомств, які він планував закрити – таких, як USAID і Міністерство освіти – і шокував багатьох спостерігачів широкими повноваженнями, які він в односторонньому порядку надав своєму спеціальному радникові, мільярдерові Ілону Маску.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Демонстранти мітингують проти президента США Дональда Трампа під час акції протесту «Опір диктатору», приуроченої до Дня президента, 17 лютого 2025 року в Нью-Йорку. Фото: Девід Ді Дельгадо / AFP

Більше по темі Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні Очільник Верховної Ради наголосив, що Україна не копіюватиме російський стиль проведення виборів, де переможець відомий ще до початку процесу.

Він також перевернув місце США у глобальному балансі сил. Він шокував союзників в Україні та Європі, коли оголосив через свою соціальну мережу в середу, що мав «чудову» розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, перервавши трирічну паузу в дипломатичних відносинах між двома країнами, яка розпочалася після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Advertisement

Схоже, що з цього дзвінка розпочалися мирні переговори – без участі Києва – попри давню американську обіцянку «нічого про Україну без України».

На численних фотографіях, зроблених у понеділок у різних штатах, люди протестують проти політики Трампа, розмахуючи американськими прапорами і тримаючи в руках плакати, що засуджують авторитарні дії президента. Це вже друга всенародна акція протесту, проведена після повернення Трампа до Білого дому.

Advertisement

На плакатах видно написи від руки: «Зупиніть переворот Республіканської партії!», «Майн Трамп» і «Ніхто не голосував за Ілона Маска».

Кілька жовто-блакитних прапорів майоріли над натовпом, який зібрався в Піттсбурзі (Пенсильванія) на акцію протесту проти адміністрації Трампа.

Серед протестувальників, які критикували дії президента щодо України, були Ростислав Бойкович і його дружина Кеті.

«Українська доля зараз схожа на американську... Існує реальна можливість того, що демократична система тут зміниться. Це видно з того, що відбувається. Не просто зі слів, а з того, що відбувається». (Ростислав Бойкович, 86 років, українець, громадянин США).

Ростислав розповів, що вони з дружиною прийшли з українськими прапорами, щоб засудити план Трампа «злити Україну».

Він прибув до США як біженець з України після Другої світової війни і згодом став професором архітектури в Університеті Карнегі-Меллона.

Advertisement

Він вважає, що авторитаризм загрожує як США, так і Україні.

«Українська доля зараз схожа на американську, – сказав він місцевим журналістам. – Існує реальна можливість того, що демократична система тут зміниться. Це видно з того, що відбувається. Не просто зі слів, а з того, що відбувається».

Президент України Володимир Зеленський неодноразово повторював, що Україна не погодиться з будь-якими угодами, укладеними без неї, але те, що американські урядовці говорили на Мюнхенській конференції з безпеки, викликало побоювання, що у Києва може залишитися мало вибору.

Те, що стояло на порядку денному двосторонньої зустрічі між американськими та російськими посадовцями у вівторок у Саудівській Аравії, не розвіяло ці побоювання.

Після екстреної зустрічі європейських союзників у понеділок прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон заявили про готовність відправити свої війська – але не в складі сил НАТО – для підтримки миру, якщо це буде необхідно.

Advertisement

Минулими вихідними американські офіційні особи заявили, що Україна має мало шансів на вступ до НАТО і на повернення окупованих територій, і що американські солдати за жодних обставин не увійдуть в Україну.