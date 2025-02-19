Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі не вважає за потрібне обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні.Його словацький колега Юрай Бланар висловився категорично проти відправки військових для забезпечення миру.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Чехія та Словаччина відхилили ідею відправлення миротворців в Україну

Очільник МЗС Чехії та Словаччини зустрілися в Празі для обговорення актуальних геополітичних подій, зокрема, безпекової конференції в Мюнхені. Міністри також обговорили зустріч делегацій США та РФ в Саудівській Аравії, “екстрений” саміт у Парижі та питання співпраці між країнами.

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За підсумками зустрічі Ян Ліпавський заявив, що утримався від обговорення питання відправки військ в Україну, оскільки вважає це передчасним, поки невідомі можливі мирні угоди та гарантії щодо завершення війни.

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“Я справді не хочу розмірковувати про будь-яке відправлення солдатів чи підрозділів в Україну. Ми взагалі не знаємо, якою буде потенційна мирна угода, які гарантії нададуть окремі учасники. Тому я максимально стриманий у цьому питанні й не спекулюю публічно на цю тему”, - заявив Ліпавський.

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Юрай Бланар своєю чергою категорично відкинув можливість відправки словацьких солдатів в Україну, наголосивши, що “Словаччина не відправить свої війська на територію України”.

Міністр також зазначив, що подальші кроки його країни залежатимуть від розвитку дискусії щодо миру та забезпечення гарантій безпеки для України.

Макрон відмовився відправляти в Україну власні сухопутні війська

Серед рішень для гарантування безпеки України в межах можливої мирної угоди з РФ президент Франції зазначав, що його країна не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська”.

Франція збирає другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та питань європейської безпеки.

Захід заплановано на сьогодні, 19 лютого. Цього разу до участі запрошено країни Європейського Союзу, які не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

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Президент Франції заявляв, що мир в Україні “повинен супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки”, після телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. 

А от прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

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