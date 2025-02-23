Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента України, якщо це гарантуватиме мир для нашої держави.

Про це він сказав під час пресконференції «Україна. Рік 2025».

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Зеленський назвав умову, коли готовий піти з посади

«Якщо мир для України. Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу. Щоб довго про це не говорити», - сказав він.

Зеленський запевнив, що не тримається за владу.

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«Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути при владі десятиріччя. Тому це, напевне мій фокус і бажана мрія», - додав глава держави.