Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента України, якщо це гарантуватиме мир для нашої держави. 

Про це він сказав під час пресконференції «Україна. Рік 2025».

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Зеленський назвав умову, коли готовий піти з посади 

«Якщо мир для України. Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу. Щоб довго про це не говорити», - сказав він. 

Зеленський запевнив, що не тримається за владу. 

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«Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути при  владі десятиріччя. Тому це, напевне мій фокус і бажана мрія», - додав глава держави. 

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