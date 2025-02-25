Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент США Дональд Трамп, має стратегію переговорів з Росією для припинення війни в Україні, підбиваючи підсумки своєї зустрічі з американський лідер.

Про це польський президент розповів в інтерв’ю Polsat News, а його канцелярія оприлюднила основні тези розмови.

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Президент Польщі про зустріч із Трампом: США можуть зупинити війну

Дуда зазначив, що під час особистої бесіди Трамп запевнив його у своєму намірі покласти край війні в Україні та зупинити подальші жертви.

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“Дональд Трамп користується повагою у Володимира Путіна, тому той не може нехтувати його словами. США мають значно більший потенціал, ніж Росія. Я впевнений, що Трамп знає, як діяти”, – заявив Анджей Дуда.

Також він наголосив, що розглядає США як надійного партнера, адже історія неодноразово демонструвала їхню здатність розв’язувати міжнародні конфлікти.

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Точні цифри втрат обох сторін встановити важко з причин “безпеки” та неточного ведення такого обліку, але ми напевно знаємо, що вони жахливі.

Окрім цього, Дуда попередив Трампа про труднощі у переговорах з Путіним.

“Я сказав президенту Трампу, що розмова з Путіним – це складний процес. Він не просто політик, а колишній офіцер КДБ, добре підготовлений та освічений спецслужбіст. Тому спілкування з ним потребує обережності”, – зазначив польський лідер.

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Дуда сподівається, що Трамп змусить Путіна сісти за стіл переговорів

12 лютого президент Польщі заявив, що сподівається, що Трамп змусить Путіна сісти за стіл переговорів та забезпечити повернення окупованих територій.

Коментуючи слова Трампа про необхідність припинення бойових дій, польський лідер зазначив, що очікує на конкретні ініціативи у цьому напрямку.

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