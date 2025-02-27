Федеральне бюро розслідувань США заявило, що Північна Корея відповідальна за одну з найбільших в історії крадіжок віртуальних активів на суму приблизно 1,5 мільярда доларів з біржі криптовалют ByBit, пише Укрінформ, цитуючи Reuters.

Агенти ФБР встановили, що за зламом криптобіржі та виведенням активів стоїть хакерське угруповання з КНДР TraderTraitor.

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«Учасники TraderTraitor діють швидко і вже перевели деяку частину вкрадених активів у біткойни та інші віртуальні активи, розпорошені по тисячах адрес у кількох блокчейнах», - розповіли в спецслужбі.

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ФБР вважає, що викрадені активи надалі будуть відмиті та зрештою конвертовані в офіційну валюту.

Укрінформ раніше писав про те, що одна з найбільших у світі криптобіржа Bybit, яка обслуговує понад 60 мільйонів користувачів та пропонує доступ до різних криптовалют, заявила 21 лютого про хакерський злам, який призвів до втрати криптовалюти на суму майже 1,5 мільярда доларів США.

Ця атака може стати найбільшим в історії кібернападом на одну криптобіржу, оскільки сума вкрадених активів перевищує 50% загальної вартості криптовалюти, викраденої за весь минулий рік.