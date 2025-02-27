Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив Президента України Володимира Зеленського на спеціальну зустріч Європейської ради у Брюсселі 6 березня, яка буде присвячена європейській обороні й продовженню підтримки України.

Про це ідеться у листі-запрошенні президента Євроради.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленського запросили на засідання Євроради

“Я хочу запросити вас до (участі) у спеціальній Європейській раді 6 березня, яка буде присвячена європейській обороні й Україні…. Я запросив Президента Зеленського прибути в Брюссель з нагоди зустрічі Європейської ради для обговорення останнього розвитку подій», – йдеться у документі.

Advertisement

Головною метою під час зустрічі глав держав та урядів європейських кран є продовжити обговорення, яке було започатковано під час їх неформальної зустрічі 3 лютого.

Очікується, що в результаті обговорення європейські лідери зможуть швидко приймати рішення, які забезпечать Європі більшу незалежність, посилять її можливості та нададуть необхідні інструменти для реагування на нагальні та майбутні загрози безпеці.

Більше по темі Зеленський відвідає Ірландію перед візитом у США - The Guardian 28 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом для обговорення угоди про копалини.

Кошта зазначив, що важливо обговорити подальшу підтримку України та принципи, яких слід дотримуватися в цьому процесі.

Advertisement

Він наголосив, що ЄС і його держави-члени готові взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи.

Також, за його словами, необхідно бути готовими до можливих європейських внесків у систему безпекових гарантій, які забезпечать тривалий мир в Україні.

Кошта зауважив, що зустріч почнеться із традиційного спілкування лідерів країн ЄС з президенткою європейського парламенту Робертою Мецолою, після чого відбудеться діловий обід за участю Президента України Зеленського.

Після цього посадовці проведуть поглиблену дискусію щодо європейської оборони та щодо України.

Раніше Кошта розповідав, що під час зустрічі посадовці обговорять посилення України на полі бою та за столом переговорів.

Advertisement

Президент Євроради збирає лідерів ЄС на позачерговий саміт

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачерговий саміт лідерів країн-членів ЄС на 6 березня.

«Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки.

Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони, рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України», - написав Кошта.

24 лютого до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.