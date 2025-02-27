Північна Корея знову активізувала свою військову підтримку Росії у війні проти України, перекинувши додаткові сили.

Точна кількість новоприбулих військовослужбовців наразі встановлюється, пише Yonhap News з посиланням на розвідку Південної Кореї.

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Північна Корея збільшує військову присутність на війні в Україні

Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї повідомила, що після майже місячної перерви, з початку лютого, північнокорейські війська відновили свою присутність у прифронтовому районі Курська.

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Розвідка підтвердила розгортання додаткових військових, але масштаби цього підкріплення ще оцінюються.

Ця інформація з’явилася після повідомлень південнокорейських ЗМІ про те, що протягом січня-лютого в рамках другого етапу перекидання військ до Курської області було направлено від 1000 до 3000 північнокорейських військовослужбовців.

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Перевезення здійснювалися російськими вантажними суднами та військовими літаками.

Пізніше південнокорейські військові заявили, що виявили ознаки перекидання понад 1000 додаткових військових з Північної Кореї в Росію цього року.

За попередніми даними, минулого року близько 11 000 північнокорейських військовослужбовців були відправлені в прифронтову зону Росії під Курськом.

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За оцінками NIS, північнокорейські війська, які перебувають на російській території, ймовірно, не брали участі в бойових діях у Курській області з середини січня через значні втрати.

За даними розвідки, близько 300 військовослужбовців загинули, а ще 2700 отримали поранення.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин став ключовим союзником російського президента Володимира Путіна у війні проти України, надаючи боєприпаси та солдатів.

Це викликає занепокоєння щодо здатності Північної Кореї зміцнювати свою армію та підтримувати режим за підтримки Росії.

Північна Корея використовує війну в Україні у своїх інтересах

Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу.

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В ISW зазначають, що Росія може надавати КНДР безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях на Курщині. За даними джерел японського телеканалу NHK, РФ погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників.

Водночас Росія, як і раніше, неохоче допомагає КНДР у розробці ядерної зброї. Москва побоюється, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин із США та ускладнити відносини з Китаєм.