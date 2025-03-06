Коли ми уявляємо собі запеклий опір України російській агресії, ми, звичайно, думаємо про героїчних солдатів, які відважно воюють на передовій. Але у цій війні є ще один фронт – менш помітний, але критично важливий, на якому діє глобальна мережа науковців, винахідників і відданих волонтерів, які прагнуть надати Україні передові технології, що революціонізують її засоби ведення війни.

Брайан Робінсон, засновник організації Technology United for Ukraine, стоїть в основі цього інноваційного фронту. На ньому Робінсон об’єднав надзвичайні таланти: українських солдатів, дослідників з докторським ступенем, кваліфікованих інженерів і навіть аматорів-самоучок. Він підкреслює важливість включення українських солдатів з фронту безпосередньо в кожну дослідницьку групу. Їхній реальний бойовий досвід забезпечує розробку практичних технологій для вирішення нагальних проблем на полі бою, що дає вирішальну перевагу у боротьбі з російськими військами.

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«Завдяки сучасним технологіям ми можемо співпрацювати на різних континентах, – сказав Робінсон в інтерв’ю Kyiv Post. – Немає жодної причини, чому ми не можемо сформувати другу армію – армію винахідників і візіонерів... з 5 000 найяскравіших умів світу, які працюють разом, щоб захистити Україну». Великі надії цієї організації вже окупилися великими успіхами.

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Деякі з найбільш революційних інновацій «Technology United for Ukraine» прийшли не з академічних аудиторій, а радше від аматорів без формальної наукової підготовки, які, тим не менш, володіють унікальним практичним ноу-хау. Робінсон підкреслює, що ці аматори привносять свіжі перспективи, підходячи до складних проблем під нетрадиційними кутами, які традиційні вчені можуть не помітити, і це дозволяє Україні стати «маяком для тих, хто хоче добровільно поділитися своїми знаннями, талантом і пристрастю і здійснити мрію про перетворення цілої нації», – каже Робінсон.

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Зараз його група співпрацює з відомими лідерами соціальних мереж, які спеціалізуються на українських новинах. Ці впливові особи стали активними учасниками, збираючи дослідницькі команди безпосередньо через платформу Technology United for Ukraine. Ця інноваційна стратегія посилює низові технологічні інновації, швидко мобілізуючи ресурси та ідеї, які значно посилюють обороноздатність України.

Робінсон наголошує, що визначальною рисою «Technology United for Ukraine» є тісне партнерство з Міністерством оборони України, яке надає чіткі вказівки щодо пріоритетних технологічних потреб. Цей стратегічний альянс гарантує, що кожне волонтерське зусилля безпосередньо сприяє вирішенню найбільш нагальних потреб на полі бою, підвищуючи ефективність та результативність.

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Робінсон неодноразово наголошував на необхідності поширення інформації про цю ініціативу, закликаючи долучитися до цієї справи всіх, хто прагне підтримати Україну – незалежно від того, чи є вони офіційно підготовленими, чи самоучками. Він переконливо доводить, що результат в Україні – будь то перемога, поразка чи тривалий глухий кут – докорінним чином вплине на нашу спільну історію. Робінсон стверджує, що завдяки «Technology United for Ukraine» кожен має унікальну можливість допомогти визначити цей історичний результат.

«Зброю можна зупинити. Але колективне світло цілеспрямованих умів? – Це не зупинити».

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