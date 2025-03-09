Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що США продовжать співпрацювати з Британією у сфері обміну розвідувальною інформацією в умовах зростання російської агресії в Європі.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що у четвер, 6 березня, Гілі зустрівся у Пентагоні зі своїм колегою Пітом Гегсетом, щоб забезпечити дипломатичний міст між США і Європою, які працюють над укладенням мирної угоди для України.

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Обмін розвідданими між США і Британією

Гілі розповів, що його зустріч з міністром оборони США затягнулася на пів години, оскільки «було багато тем для обговорення», що, за його словами, пояснюється тим, «Велика Британія і США є найближчими союзниками у питаннях безпеки».

«У світі, де загрози зростають, я сповнений рішучості ще більше поглибити наші унікальні оборонні відносини із США в найближчі місяці і роки. Ми продовжимо тісно співпрацювати у проведенні військових операцій, навчань, зборі розвідувальної інформації та розвитку передових технологій», - сказав Гілі.

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Зустріч відбулася після призупинення Дональдом Трампом військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Суперечливе рішення було прийнято після того, як Трамп закликав Європу взяти на себе більше відповідальності за Україну. Під час зустрічі Гілі сказав Гегсету, що Велика Британія відповіла на цей виклик.

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Гілі зазначив, що основною метою зустрічі в четвер було забезпечення тривалого миру в Україні та зміцнення збройних сил Великої Британії та США, а також НАТО.

«Зі збільшенням глобальних загроз наша національна безпека і наша економічна безпека опинилися під загрозою. Ми повністю згодні з тим, що ми повинні продовжувати прагнення до миру в найближчі дні. І що мир повинен тривати - не допускаючи повернення до російської агресії», - написав Гілі в коментарі The Telegraph.