Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що США продовжать співпрацювати з Британією у сфері обміну розвідувальною інформацією в умовах зростання російської агресії в Європі.

Про це повідомляє The Telegraph. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазначається, що у четвер, 6 березня, Гілі зустрівся у Пентагоні зі своїм колегою Пітом Гегсетом, щоб забезпечити дипломатичний міст між США і Європою, які працюють над укладенням мирної угоди для України.

Advertisement

Обмін розвідданими між США і Британією

Гілі розповів, що його зустріч з міністром оборони США затягнулася на пів години, оскільки «було багато тем для обговорення», що, за його словами, пояснюється тим, «Велика Британія і США є найближчими союзниками у питаннях безпеки».

«У світі, де загрози зростають, я сповнений рішучості ще більше поглибити наші унікальні оборонні відносини із США в найближчі місяці і роки. Ми продовжимо тісно співпрацювати у проведенні військових операцій, навчань, зборі розвідувальної інформації та розвитку передових технологій», - сказав Гілі. 

США вимагають від України $350 млрд, але її ядерний арсенал коштував трильйони
Більше по темі

США вимагають від України $350 млрд, але її ядерний арсенал коштував трильйони

Чи справедливо вимагати від України повернення мільярдів доларів допомоги, коли відмова від ядерного арсеналу в 1994 році принесла США значно більші вигоди?

Зустріч відбулася після призупинення Дональдом Трампом військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Суперечливе рішення було прийнято після того, як Трамп закликав Європу взяти на себе більше відповідальності за Україну. Під час зустрічі Гілі сказав Гегсету, що Велика Британія відповіла на цей виклик.

Advertisement

Гілі зазначив, що основною метою зустрічі в четвер було забезпечення тривалого миру в Україні та зміцнення збройних сил Великої Британії та США, а також НАТО.

«Зі збільшенням глобальних загроз наша національна безпека і наша економічна безпека опинилися під загрозою. Ми повністю згодні з тим, що ми повинні продовжувати прагнення до миру в найближчі дні. І що мир повинен тривати - не допускаючи повернення до російської агресії», - написав Гілі в коментарі The Telegraph.

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОПУЛЯРНІ
Рейган перевертається в могилі: демократи Сенату критикують трампістів за потурання РФ
Джон Моретті
бер. 6
Нові візові правила для українських біженців у Великій Британії: що змінюється?
Вікторія Рокицька
бер. 4
ПОГЛЯД: 5 причин, чому, здаючи Україну, США роблять найбільшу стратегічну помилку
Андрій Новицький
бер. 3
ПОГЛЯД: Засідка в Овальному кабінеті – не все так погано для України
Тімоті Еш
бер. 4
Більше про Велика Британія
Україна отримала перший транш від Британії у межах кредиту коштом активів РФ ВАЖЛИВО Велика Британія
Україна отримала перший транш від Британії у межах кредиту коштом активів РФ
Київ Пост
2д тому
Британія та англо-американська компанія будуть постачати Україні ударні дрони США
Британія та англо-американська компанія будуть постачати Україні ударні дрони
Київ Пост
2д тому
Залужний вважає, що США руйнують світовий порядок Росія
Залужний вважає, що США руйнують світовий порядок
Київ Пост
бер. 6
У Франції спростували чутки про візит Макрона, Стармера і Зеленського до Вашингтона Зеленський
У Франції спростували чутки про візит Макрона, Стармера і Зеленського до Вашингтона
За матеріалами Укрінформ
бер. 5
Читати далі
Держдеп підтвердив візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів США
Держдеп підтвердив візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів
Київ Пост
4г тому
Польща відповіла Маску на можливе відключення Starlink для України США
Польща відповіла Маску на можливе відключення Starlink для України
Київ Пост
5г тому
США вимагають від України $350 млрд, але її ядерний арсенал коштував трильйони США
АНАЛІЗ: США вимагають від України $350 млрд, але її ядерний арсенал коштував трильйони
Андрій Новицький
7г тому
Маск: якщо я відключу Starlink, український фронт розвалиться США
Маск: якщо я відключу Starlink, український фронт розвалиться
Київ Пост
9г тому
" Попередній Польща відповіла Маску на можливе відключення Starlink для України
Далі » Держдеп підтвердив візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів