Президент Росії Владімір Путін заявив під час своєї першої поїздки до Курської області від початку операції українських військ у серпні 2024 року, що до всіх українських військових, захоплених у полон у Курській області, слід ставитися «як до терористів».

Ця заява пролунала після того, як начальник Генштабу російської армії генерал Валерій Герасимов доповів Путіну про перебіг російського наступу на Курщині.

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Бої в Курській області - що кажуть в Росії

Герасимов повідомив, що за останні п’ять днів російські війська відвоювали понад 1 000 квадратних кілометрів з 24 населеними пунктами, а деякі підрозділи навіть зайшли в Сумську область України.

Він також заявив, що українські сили в районі Курська «ізольовані», і що їх «систематично знищують».

У відповідь Путін наказав російським військам «розгромити ворога в найкоротші терміни» і взяти Курську область під повний контроль. Він сказав, що треба «подумати про створення зони безпеки вздовж державного кордону».

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Головне – скільки їх і як швидко вони стали до служби. Ці добровольці поповнюють найбільш загартовані в боях підрозділи ЗСУ.

Щодо українських військовополонених, Путін заявив, що з усіма ними слід поводитися «як з терористами за законами Росії».

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Однак вже за кілька хвилин він додав протилежне: «Ми ставимося до всіх людей і повинні ставитися до них гуманно в майбутньому – до всіх, хто потрапив до наших рук».

В той же час він наголосив, що “іноземним бойовикам” не буде надано захисту згідно з міжнародним правом:

«Хочу також нагадати, що на іноземних найманців не поширюється дія Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими».

Росіяни вбили п’ятьох українських полонених

А тим часом з’явилися повідомлення про те, що в тій же Курській області російські солдати вбили п’ятьох беззбройних полонених військовослужбовців ЗСУ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і волонтер Сергій Стерненко повідомили, що в соціальних мережах поширюється відео, на якому нібито показана страта захоплених росіянами беззбройних українських військовослужбовців.

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«На оприлюдненому відео видно щонайменше п’ять ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ», - написав Лубінець.

За словами Стерненка, росіяни скоїли цей воєнний злочин у селі Козача Локня Курської області, де українські підрозділи були заблоковані і відрізані від основних сил близько тижня.

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