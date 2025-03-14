Данія відповіла на заяви президента США Дональда Трампа про можливу анексію Гренландії. Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що це неможливо згідно з міжнародним правом.

Про це пише The Guardian.

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Данія відповіла Трампу: Гренландія не продається

“Якщо ви подивитеся на договір НАТО, статут ООН або міжнародне право, Гренландія не відкрита для анексії”, – підкреслив Расмуссен.

Раніше Трамп заявив, що “анексія Гренландії відбудеться”, і що його адміністрація веде переговори з Данією та Гренландією щодо цього питання.

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На виборах у Гренландії перемогла опозиційна партія Demokraatit

У Гренландії на парламентських виборах перемогла опозиційна партія Demokraatit, яка виступає за підтримку підприємництва.

Вибори відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про його наміри встановити американський контроль над островом.

Партія Demokraatit, що відстоює поступовий шлях до незалежності Гренландії від Данії, отримала 29,9% голосів за результатами повного підрахунку, що значно перевищує їхній показник у 9,1% на виборах 2021 року.

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4 березня президент США виголосив промову на спільному засіданні Конгресу під час якої запропонував Гренландії приєднатися до США.

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5 лютого Гренландія оголосила про проведення загальних виборів на тлі посиленого інтересу до арктичного регіону з боку Трампа.

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